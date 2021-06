Dani Martín: "Hay que tener muy mimado al cerebro, he ido al psiquiatra a que me enseñe a ordenar el cuarto"

El cantante Dani Martín ha reconocido, a través de sus redes sociales, que acude al psiquiatra desde hace tiempo. Y no, no es porque tenga ninguna enfermedad mental diagnosticada ni porque necesite tratarse un acontecimiento reciente que le haya afectado a su salud mental. Lo hace, tal y como explica en Twitter, para mejorar como persona: "Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos y conoces de dónde vienen muchas cosas".

Todo ello a través de un hilo en el que el artista ha explicado que estaba en la playa pero que ha decidido coger un avión para ir a un lugar maravilloso. Un lugar en el que, tal y como ha reconocido con su legión de seguidores y seguidoras, es donde a día de hoy se siente más feliz. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que puede abrirse en canal sin ningún problema. Un espacio silencioso y cómodo, donde se emociona, conecta con su infancia, con su tristeza, con sus carencias y con sus errores.

Dani Martín responde en Hora 25 a las preguntas de Esther Bazán en una conversación muy especial en la que también participa Manuel Jabois.

Dani Martín y Manuel Jabois

"Tampoco lo veo como un impacto, creo que es bonito utilizar las redes sociales para lo que uno quiera, me encuentro en un momento bonito de crecimiento en el que la vida me ha obligado a pasar tiempo conmigo, estoy aprendiendo a convivir con mis errores, no solamente disfrutar de mi profesión, del éxito, hay un montón de cosas más que trabajar y aprender", nos explica en Hora 25.

"Creo que es maravilloso compartir que algo te está haciendo bien, tenemos miedos, inseguridades... y me ha salido, lo he querido compartir, me ha salido como persona el querer expresar cómo me sentía. Creo que las redes son una herramienta genial para decirle a la gente que aparentemente somos superhéroes, pero a veces no, valoramos más otras cosas. De repente parar y dedicarte un rato a tu persona creo que es positivo", señala.

"El mensaje que da hoy es potentísimo (...) Él dice que cuida de su salud mental, no que esté enfermo (...) Uno de los déficit que tenemos de atención sanitaria en este país precisamente está relacionado con la salud mental (...) Es muy positivo que este tipo de consultas, de comunicaciones y de terapias se tengan que naturalizar para que no sea ningún estigma", afirma Manuel Jabois, amigo de Dani Martín.

"A mí no me da miedo hablar de mis emociones y mis miedos y menos con un profesional porque sé que va a ser para mejor. Yo he ido ahí para que me enseñen a ordenar un cuarto. Yo me senté y le conté quién era, qué me pasaba y en qué momento no disfrutaba de las cosas o había hecho daño a las personas que quiero... un montón de cosas", responde Martín.

Sobre las causas de por qué decide acudir al psiquiatra explica: "El año que me obliga a quedarme en mi casa y a estar conmigo cambia todo. Cuando toda tu autoestima reside más en tu profesión que en tu persona, cuando la obligación de un confinamiento te hace estar más contigo... pues cambia todo"

"Hoy cuando lo escribí no esperaba ningún feedback, estaba contándole a la gente cómo estaba gestionando lo que me pasaba. No somos tan importantes todo el rato. Creo que es precioso sanarte en un montón de cosas para hacerte más feliz. Cuanto más sincero es uno consigo mismo y más permite que le ayuden a uno con las cosas que no hace bien es genial acercarte a alguien para que te eche una mano (...) Creo que el cerebro es un sitio como cualquier otra parte del cuerpo, tenemos que tenerlo muy mimado", explica sobre publicar este hilo en redes sociales.

"A mi no me pasa nada que no le pase a cualquier ser humano, voy a un lugar para que me enseñen cómo utilizar esa cajita de herramientas (...) Cuando tienes ese ejercicio constante todas las semanas es importante saber cómo gestionarlo", sentencia.