"Voy a un lugar maravilloso; voy al psiquiatra": la aclamada defensa de Dani Martín sobre la salud mental

El cantante Dani Martín ha reconocido, a través de sus redes sociales, que acude al psiquiatra desde hace tiempo. Y no, no es porque tenga ninguna enfermedad mental diagnosticada ni porque necesite tratarse un acontecimiento reciente que le haya afectado a su salud mental. Lo hace, tal y como explica en Twitter, para mejorar como persona: "Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos y conoces de dónde vienen muchas cosas".

Todo ello a través de un hilo en el que el artista ha explicado que estaba en la playa pero que ha decidido coger un avión para ir a un lugar maravilloso. Un lugar en el que, tal y como ha reconocido con su legión de seguidores y seguidoras, es donde a día de hoy se siente más feliz. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que puede abrirse en canal sin ningún problema. Un espacio silencioso y cómodo, donde se emociona, conecta con su infancia, con su tristeza, con sus carencias y con sus errores.

Es un lugar donde me encanta hablar y donde me abro en canal. Es silencioso, cómodo, a veces paso calor, me emociono, conecto con mi infancia, con mi tristeza, con mis carencias, mis errores: a día de hoy es mi paraíso. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

"Es un gimnasio donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas"

Por todo ello, Dani Martín considera que, a día de hoy, ese lugar del que habla es su paraíso: "Merece la pena encontrar lugares donde uno se siente que está trabajando y aprendiendo, tengo mucho que aprender de mí aún, así que seguiré cogiendo aviones para ir a ese puto paraíso del que os hablo". Después de hablar durante varios tuits sobre su paraíso, el cantante reconoce que ese lugar maravilloso del que estaba hablando es su psiquiatra: "Es un gimnasio donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas. Donde aceptas, donde asumes, donde soy feliz".

Se llama psiquiatra. Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas.

Donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas. Donde aceptas, donde asumes, donde soy feliz. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

Después de explicar que el hecho de decir que va al psiquiatra podría ayudarle a alguien, Dani Martín reconoce no considerarse ningún tipo de referente para nadie. Tampoco alguien que quiera influenciar a terceras personas ni que vaya dando lecciones sobre lo que debe hacer cada uno con su vida. Tan solo lo hace para "vomitar" todo aquello que tenía en su interior y que ha podido sacar gracias a la terapia: "No tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni busco apoyo con este texto. Solo soy alguien que hoy vomita esto aquí porque así me ha salido al subirme al avión".

Tampoco tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni busco apoyo con este texto, sólo soy alguien que hoy vomita esto aquí porque así me ha salido al subirme al avión. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

"Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo"

De hecho, reconoce que está muy bien. Por todo ello, el artista pide a sus seguidores y seguidoras que no le pregunten qué le ha pasado porque no ha sido nada en concreto: "Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer".

Lo que más me gusta es que cuando algo me pasa soy capaz de ir en busca de mejorar, estoy en mi mejor momento, o al menos en el camino.

Los psiquiatras no sólo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

Por último, el cantante ha explicado que los psiquiatras no son únicamente profesionales que medican a las personas. También son profesionales que hacen "trabajos maravillosos" para ordenar los trasteros que cada uno llevamos dentro: "Ordenan cosas mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos".