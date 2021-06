Violencia de Género: qué solos se quedan los huérfanos

Acabamos la semana con dos noticias horribles relacionadas con la violencia machista. La confirmación de que el cuerpo hallado en Canarias es el de Olivia, la mayor de las hijas de Beatriz Zimmerman. Y la confesión del novio de Rocío Caíz de haberla asesinado y descuartizado. Tenían un bebé de 4 meses que se ha quedado huérfano de madre y con un padre que acaba de confesar su asesinato.

Quizás empezamos la semana que viene con una buena noticia, la aprobación de esa propuesta de Ley Orgánica para la ampliación de derechos de las personas huérfanas de la violencia de género. Previsiblemente la aprobarán todos los partidos, menos Vox. Esta iniciativa legislativa surge de los informes de la Fundación de Becas Fiscal Soledad Cazorla. Hemos hablado con una de esas víctimas, porque lo es aunque la ley no se lo reconozca. Hace 3 años su cuñado asesinó a su hermana y a su madre. Luego quemó la vivienda familiar. No quiere decir su nombre porque desde ese día trata de proteger y cuidar a sus dos sobrinos que ahora tienen 12 y 15 años.

Además de la indescriptible tragedia que viven "existe esta soledad de no verte acompañado" porque la administración no ayuda para nada. Él y su otra hermana tuvieron que pedir una excedencia de año y medio en sus puestos de trabajo para poder atender a sus sobrinos y sobre todo para hacer todo el papeleo y los trámites derivados de los asesinatos y el reconocimiento como víctimas y los "supuestos" derechos que se les concede. De entrada te lo deniegan todo, tienes que presentar un recurso y así hasta la extenuación. Ellos han tenido que recurrir incluso al Defensor del Pueblo. "Todavía quedan muchos huérfanos por reconocer, muchas víctimas sin derechos", nos cuenta, como es el caso de su padre, que al presentar unos papeles a Hacienda que lo acreditaban como víctima de violencia de género se lo denegaron "porque el asesino no era su pareja o ex-pareja. En el caso de mi madre no dejó huérfanos, pero ¿qué pasa cuando esa persona asesinada junto a la víctima, sí que deja huérfanos?". También han denunciado que muchos familiares cercanos que acogen a los huérfanos, podrían solucionar muchos problemas adoptándolos. Pero inmediatamente pierden las pocas ayudas que tienen por ello. Adoptarlos evita que, en muchos casos, la familia del asesino siga maltratando a esos menores. Y es que se dan situaciones de una crueldad increíble como que el asesino, desde prisión, venda el patrimonio de sus hijos a través de un testaferro. A veces la sinrazón y la inquina sigue desde la prisión.

El Fondo de Becas Soledad Cazorla lleva 5 años trabajando en esta injusticia y ha concedido 101 becas a 53 huérfanos y ayudado a 32 familias. Pero es necesario mucho más, porque tan solo en 2020 hubo 45 mujeres asesinadas por sus parejas o ex-parejas, que dejaron 26 huérfanos. Y a pesar del trabajo que llevan haciendo, y que se materializó en la reforma de la Ley de orfandad 03/19, quedan todavía muchos casos fuera de la protección jurídica y de asistencia.