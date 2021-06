Wallflowers y la alargada sombra de Bob Dylan

En los años noventa pasaron muchas cosas y pasaron muy rápido. Del grounge pasamos al britpop en un suspiro, pero entre medias sucedieron cosas que marcaron a los jóvenes de entonces. Discos que llegaron sin grandes etiquetas ni géneros y que eran sencillamente buenos álbumes de rock and roll. Uno de los más recordados de aquella época fue Bringing Down the Horse, el segundo trabajo de Wallflowers.

La banda liderada por Jakob Dylan, hijo del eterno Bob, comenzó su andadura musical a comienzos de los noventa, pero en sus primeros pasos apenas tuvieron suerte. La gran oportunidad para el grupo llegó en 1996 tras años cocinando su segunda entrega. Con Bringing Down the Horse la banda asaltó la banca a base de grandes canciones, un guiño retro con la huella del productor T-Bone Burnett y una puesta escena más que convincente.

Con aquella segunda entrega The Wallflowers vendió millones de discos y devolvió el rock alternativo a la primera línea. Rock sin etiquetas ni sellos, simplemente rock. Con eso bastó. En cuestión de meses la banda se convirtió en una de las revelaciones del momento y Jakob se pudo quitar la etiqueta de "hijo de" para firmar con su propio nombre.

El viaje de Wallflowers fue interesante, aunque no consiguieron nunca más alcanzar un impacto tan grande como el que alcanzaron con este disco, un álbum que vamos a recorrer de la mano de David Moreu y Lucía Taboada.