Marcos Senna: "España no es favorita hasta que llegue el primer partido"

Marcos Senna, exjugador del Villarreal y campeón de la Eurocopa de 2008, paso por el último tramo de Carrusel Deportivo para analizar la Eurocopa 2020. El brasileño nacionalizado español plasmó sus opiniones acerca de la convocatoria de Luis Enrique y las opciones de España en este torneo.

La convocatoria de Luis Enrique y las aspiraciones de España

La selección española es una incógnita para mucha gente, pero Marcos Senna confió en la sorpresa de España: “Nosotros no entramos como favoritos, pero creo que podemos sorprender. Tenemos una selección joven con ganas de sorprender, y creo que cualquier cosa puede suceder. Es algo similar a lo que ha pasado con Italia. España no es favorita hasta que llegue el primer partido"

Marcos Senna también valoró la ausencia de Sergio Ramos en la convocatoria: “Me sorprendió en parte la ausencia de Sergio Ramos. Este año ha sufrido muchas lesiones. No tendremos a nuestro capitán, pero espero que consigamos algo importante”. También opinó sobre la convocatoria de 24 jugadores realizada por Luis Enrique: “Siempre puede ayudar uno más, y encima con las circunstancias por las que estamos pasando de la pandemia. Yo ahí no puedo opinar. Esperemos que no volvamos a tener ninguna baja por el virus, pero creo que con lo que tenemos es más que suficiente”.

El hispano-brasileño indicó cuál podía ser la principal dificultad que se le presenta a la selección española: “Esperemos que no acusemos la falta de experiencia. Siempre es bueno que en una selección haya una mezcla. Nosotros tenemos a jugadores con mucha juventud, pero vuelvo a decir, no entramos como favoritos. Ojalá después de unos partidos veamos a España como favorita”.

La presencia de jugadores del Villarreal

Como ya sucedió en 2008 con jugadores importantes del submarino amarillo como Capdevila, Marchena o el propio Marcos Senna, Pau Torres y Gerard Moreno son dos jugadores clave en la selección: “Ojalá hubiera más representantes del Villarreal. Yo creo que Albiol debería estar. También Parejo ha hecho una gran temporada, pero bueno... Es difícil de asimilar la Europa League, pero vamos a por más. A partir de la temporada que viene, vendrán cosas bonitas”.

¿Qué selección es favorita para Marcos Senna?

El campeón de la Eurocopa en 2008 puso sobre la mesa tres equipos que son candidatos al título. Además, señaló la posibilidad de que la selección española se una a ese privilegiado grupo: “La favorita es, sin ninguna dudas, Francia. Bélgica también. A partir de ahí, se ha metido Italia y ojalá lo hagamos nosotros”.

Sobre Eriksen

Marcos Senna expresó su tristeza sobre la situación que sufrió Eriksen en el partido de hoy: “Hacía mucho tiempo que no sucedía algo similar. Es verdad que no he coincidido con él, pero es una sensación muy, muy extraña. Es lo que han decidido las autoridades y al acuerdo al que han llegado los jugadores. Yo ahí no pinto nada. No creo que al final ellos estuvieran como al principio” valoró el exfutbolista.