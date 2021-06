Laudrup arremete contra la UEFA tras lo sucedido con Eriksen: "El partido no debió jugarse"

Michael Laudrup, exjugador y leyenda de la selección danesa de fútbol, se ha pronunciado este domingo acerca de lo que sucedió este sábado con Christian Eriksen.

Cabe recordar que el jugador del Inter de Milan se desvaneció durante el tramo final del primer tiempo y tuvo que ser atendido por los servicios médicos de una manera urgente. Tras un rato agónico, Eriksen fue desalojado del estadio en camilla y minutos después de abandonar el campo, se pudieron conocer las primeras noticias positivas acerca del estado de salud de Eriksen.

Lo llamativo fue que la UEFA poco después comunicó que el partido se reanudaría poco después, a eso de las 20.30 horas, y que se jugaría lo que restaba de encuentro. Una decisión que muchos han criticado, entre ellos Michael Laudrup.

"Cuando suceden tales cosas, el jugador está en el tope de sus emociones y no tiene la capacidad y la visión general para tomar decisiones importantes. Debe haber alguien que diga ‘ahora hacemos esto, y ahora paramos aquí'", comentó acerca del hecho de que fueran los jugadores los que tomasen la decisión de jugar después de que el propio Eriksen lo pidiera.

Acerca del hecho de que les dieran a elegir entre jugar ese mismo día o este domingo por la mañana, Laudrup considera que realmente no son opciones viables. "Tienen una opción que no es una opción. Juega esta noche o juega mañana a las 12. Creo que, lo siento, no es una elección".

"Tomar una decisión tan cercana a un asunto emocional tan grande... está mal. Allí la UEFA debería haber dicho: ‘Por supuesto que no jugaremos esta noche y entonces tendremos que averiguar las posibilidades que existen'. Podías jugar los últimos 50 minutos a la mañana siguiente por la noche, pasado mañana o dejar el resultado en 0-0", sentenció Laudrup.