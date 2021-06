"Esta Eurocopa es la gran oportunidad para que se corone como un jugador TOP en Europa"

España debuta este lunes en la Eurocopa 2020 ante la selección de fútbol de Suecia con la intención de conseguir una victoria que les acerque a los octavos de final. En el vestuario y entre la afición hay muchas ganas de que llegue el fútbol tras varias semanas repletas de polémicas.

Luis Enrique ha dejado en el aire el posible once español tras una convocatoria con muchas caras nuevas respecto a anteriores fases finales. De ahí que las preguntas canallas tengan que ver mucho con las opciones del equipo de cara al torneo, así como de algunos de los nombres propios de esta convocatoria.

¿Quién es el Verratti de España, es decir, qué jugador español tiene que dar un paso adelante en esta Eurocopa?

Antonio Romero: "Para mí es la gran oportunidad de Morata se corone como un delantero realmente TOP en Europa".

¿Crees que dentro del vestuario la sensación general es que se puede ganar la Eurocopa?

Julio Pulido: "Sí, sinceramente sí. Creo que ellos internamente piensan que pueden ganar la Eurocopa".

A tenor de la información de Antón Meana, ¿crees que Ramos hubiera asumido con normalidad una suplencia en la Eurocopa?

Jesús Gallego: "Creo que en sus actuales circunstancias la habría asumido con cierta normalidad. No intoxicaría a la prensa con el 'no me pone'".

¿Sientes las mismas mariposas en el estómago con esta Selección que en las anteriores fases finales?

Manu Carreño: "No, pero creo que hemos sido más pesimistas de lo que deberíamos ser".

¿Cuál es peor ahora: la relación Ramos-Luis Enrique o la relación Ramos-Florentino?

Mario Torrejón: "Yo sinceramente creo que es peor la relación Ramos-Luis Enrique, pero es una suposición".

¿Te parece bien que un jugador de la Selección sea vacunado por representarnos en una Eurocopa?

Jordi Martí: "La verdad es que sí, me parece bien. Es de interés general y me parece razonable".

¿Te parece bien que la RFEF haya podido elegir que dosis se le administra a los jugadores, Janssen o Pfizer?

Jordi Martí: "Me parece grotesco. Tienes que administrar la vacuna que corresponda al segmento de edad".

Si Busquets tarda en dar negativo y no juega ningún partido en la fase de grupos, ¿se habrá equivocado Luis Enrique manteniéndole en el equipo?

Marcos López: "No. Porque es el capitán y porque considera que es un jugador fundamental en su esquema. Luego podemos discutir que Ramos también era el capitán".

Tras el suceso de Eriksen, la UEFA ofreció a Dinamarca reanudar el partido unas horas después o retomarlo hoy domingo al mediodía. ¿Qué palabra define la actuación de ayer de la UEFA?

Lluís Flaquer: "Fue un engaño. En su comunicado dice que se reanuda el partido a petición de los equipos y te esconde que solo le dio esas dos alternativas".

¿Es acertado que España juegue en Sevilla teniendo en cuenta el calor que hace en una de las ciudades más bonitas del mundo?

Antón Meana: "Sí, es acertado".

¿A qué jugador de la convocatoria original habrías cambiado por uno de la burbuja?

Miguel Martín Talavera: "Yo me hubiera llevado a Raúl Albiol y hubiera quitado a Diego Llorente o Eric García".

¿Es Luis Enrique el mejor entrenador de toda la Eurocopa?

Antonio Romero: "No, lo tendrá que demostrar?

¿Qué selección se asemeja más al Real Madrid y cual más al Atlético de Madrid?

Jesús Gallego: "Veo jugar a Croacia y veo jugar al Real Madrid. Está ahí lenta, cansada, juega bien pero no corre mucho, no tiene velocidad y lo paga. Y el Atlético... ¿cuál? ¿El de la primera o el de la segunda vuelta?

¿Qué sevillano ilustre te gustaría que hiciera el saque de honor: Isabel Pantoja, Roberto Leal, Los Morancos, José Manuel Soto o Sergio Ramos?

Julio Pulido: "Cogería a Sergio Ramos de la mano de José Manuel Soto y en el centro Isabel Pantoja".

¿Tiene más opciones de ganar Cristiano la Eurocopa o Messi la Copa América?

Jordi Martí: "Yo creo que tiene más opciones de ganar Cristiano la Eurocopa".

¿Crees que ha habido críticas exageradas en Barcelona hacia Griezmann?

Lluís Flaquer. "Yo creo que no. Se le ha criticado cuando no ha funcionado y se le ha elogiado cuando ha rendido como se esperaba que rindiera".

¿Llamará el Barça algún día a la puerta de Roberto Martínez?

Marcos López: "Tal vez"

¿Estará terminado el Bernabéu para el inicio de Liga?

Mario Torreón: "Terminado no, apto para jugar sí. Sin ninguna duda".