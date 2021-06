El debut de la selección española frente a Suecia en La Cartuja comenzó con críticas por parte del equipo de Carrusel Deportivo tras comprobar el estado del césped del estadio sevillano cuando los jugadores de la Selección empezaron a controlar la posesión del partido y se comprobaba cómo el balón daba unos botes extraños así como que varias zonas del campo se ven algo 'calvas' sin apenas verde que las tape.

Así se ha encargado el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido, de señalarlo al comienzo de la transmisión del programa en la conexión con Antonio Romero con Álvaro Benito, el míster de la SER. "Acertó Romero, el césped no está bien, no nos engañemos", mientras el míster de la SER fue tajante y muy crítico con el terreno de juego: "Lo que no es espectacular por la televisión es el césped. No nos beneficia en nada. Esto a este nivel es que no puede pasar. Es intolerable", sentenciaba.

"Esto es lo que pasaba en los campos españoles hace 25 años. La Cartuja es un campazo pero lo que pasa es que no se juegan partidos con lo cual no se gasta pasta para tener el césped de primer nivel. Está alto, está seco y da la sensación de que la bola bota mal", algo a lo que apuntaba el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido con claridad: "El balón parece un conejo".

"Esto no tiene solución, los tres partidos van a ser aquí. Esto no se soluciona ni dentro de 4 días ni dentro de 8", apuntaba Romero realista sobre el resto de encuentros que le quedan delante por La Roja. "Con el césped así esa ventaja se te va: rapidez de controles, pases. Tienes que darle la velocidad al juego y ser muy preciso" aconsejaba Álvaro Benito como solución para intentar combatir este hándicap inesperado.