El vestuario cierra filas alrededor de Morata: "Va a callar muchas bocas"

La selección española de fútbol arrancó la Eurocopa 2020 con un empate sin goles ante Suecia, resultado que complica momentáneamente las opciones de España de estar en la siguiente ronda.

El nombre propio del partido fue sin duda el de Álvaro Morata. El delantero de la Juve gozó de una gran ocasión en el primer tiempo pero no pudo embocar, y a partir de ese momento muchos hinchas de La Cartuja silbaron al atacante español.

El vestuario, con Morata

Tras el partido, los jugadores de la Selección quisieron arropar a su compañero. El primero en hablar, Aymeric Laporte. "No es la primera vez. Creo que no hay que dudar de un delantero como Álvaro, ha demostrado muchísimas cosas ya. Es verdad que no ha tenido acierto hoy, pero igual el próximo partido mete tres y calla la boca de todos".

Luego fue Dani Olmo el que le pidió otra actitud al público. "No entiendo por qué le han pitado, Morata es un gran jugador. Creo que la afición nos tendría que animar un poco más en estos momentos. Nosotros no solo jugamos por nosotros, también por todos ellos. En estos momentos difíciles para un jugador como Álvaro hay que animarle también".

Y por último, Marcos Llorente también se mostró en desacuerdo con los jugadores españoles. "No me parece bien, estoy seguro de que cualquier aficionado que estuviese aquí dentro le gustaría que todos los que estén fuera le apoyen y le aplaudan en vez de hacer otro tipo de cosas. Nos quedan dos partidos y animo a la gente a que esté con nosotros, nos apoye y nos anime. Tranquilidad, hay que confiar en este grupo".