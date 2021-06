La obligación de la calle

Porque el sistema lo consiente. Porque el sistema consiente que la vivienda tenga el precio que tiene, consiente que la vivienda sea, su que no sea en este caso concreto, utilizada por fondos buitre que especulan con los precios, consiente que el famoso derecho fundamental a una vivienda sea un privilegio para muchos al que no siempre pueden acceder. Y si no hay un techo bajo el que dormir, queda la calle. Yo no sé las circunstancias de este hombre que se ha suicidado. Puedo sospechar el detonante, la ultima gota con que ha derramado el vaso. Ha dicho a la policía que esperase un momento y se ha tirado por el patio interior. Pueden existir más razones además de la última de todas para quitarse la vida. Pero a menudo para llegar a ese extremo basta con que el sistema que te tiene que proteger te deje, literalmente, a la intemperie.