Segundo intento... ¿despegamos?

Tras el primer trimestre en que la tercera ola del coronavirus y las restricciones a ella vinculadas lastraron la economía, el Banco de España aprecia un “aumento significativo del dinamismo de la economía”, lo que le ha llevado a mejorar sus previsiones económicas: en el escenario central de su último informe el regulador prevé que la economía crezca este año un 6,2% -dos décimas más que en las últimas previsiones- y que el PIB siga avanzando un 5,8% el año que viene. Según estos cálculos, la economía española recuperará a finales de 2022, los niveles previos a la llegada de la pandemia.

“Pandemia mediante, debería ser el despegue definitivo” señala Javier Andrés, Catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. “Nunca podemos estar seguros hasta que la situación sanitaria no termine de estabilizarse, pero sí parece que estamos en el buen camino: el porcentaje de vacunados es muy elevado, el ritmo al que se avanza también lo es” apunta Andrés.

También en el plano laboral mejoran las perspectivas: a partir de ahora empezará a bajar, estima el Banco de España, el paro comenzará a reducirse: ligeramente durante este 2021 -hasta una tasa del 15,6%- y, desde 2022, bajará un punto cada año para terminar el próximo año por debajo de los niveles previos a la crisis.

Una de las mayores incertidumbres que el regulador apunta en su informe es la referida a la tasa de ahorro de los hogares, que se ha disparado durante la pandemia, y cuyo incremento responde a tres factores principales: los hogares que han ahorrado han sido fundamentalmente los de rentas más altas, cuya propensión al consumo es más reducida, el gasto que se dejó de realizar en su momento no es fácilmente recuperable, por tratarse sobre todo de consumo de servicios y los hogares podrían decidir restringir voluntariamente sus niveles de gasto en anticipación de que el elevado volumen de deuda pública acumulado con la crisis conduzca a un aumento de impuestos en el futuro

“Ese es uno de los riesgos, y no solo en España, en la mayoría de los países europeos el aumento de la tasa de ahorro ha sido francamente impresionante, y su recuperación, aunque está siendo también rápida, no se prevé que llegue a los niveles previos a la pandemia. El tema del ahorro es un arma de doble filo: si la gente deja de consumir, pero ese ahorro se canaliza hacia la inversión, digamos, “cuenta con paga” incluso puede dar lugar a unas perspectivas a medio plazo más positivas, sin embargo, no es fácil canalizarlo, porque el ahorro susceptible de destinarse a la inversión, el de las rentas medias y altas, es más sensible, no solo a los aumentos a los impuestos, si no a la propia incertidumbre. Después de la crisis no estaremos como antes, va a haber cambios estructurales importantes y una de las tareas de las autoridades político-económicas va a ser no solo recuperar el volumen, sino navegar estas aguas del cambio estructural, para que los nuevos negocios, las nuevas formas de consumir que han aparecido con la crisis encuentren una contrapartida rápida y esos fondos se destinen a la inversión en estas áreas” explica en Hora 25 de los Negocios Javier Andrés.