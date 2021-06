Daimiel: "Dentro de las posibilidades de Marc Gasol está jugar en el Barcelona con su hermano"

Después de que el Barcelona haya ganado la liga al imponerse al Real Madrid, y con ello haya cosechado un histórico doblete, Antoni Daimiel ha valorado en El Larguero la posibilidad de que el año que viene Pau Gasol se quede en el Barça, y la influencia que pudiera tener en ello una eventual llegada de su hermano Marc.

"Eso ayudaría desde luego y no es una locura que Marc decida dejar de jugar en la NBA y que, dentro de las posibilidades, esté la de jugar en el Barcelona con el aliciente de jugar con su hermano", ha afirmado.

Sobre esto, Francisco José Delgado, presentador de SER Deportivos y Play Basket ha opinado: "Me suena a posibilidad, sé que está Juan Carlos Navarro por medio y eso hace la posibilidad mayor. Es un sueño del aficionado blaugrana".

Pau Gasol: "Estoy emocionado"

Tras el partido, Pau Gasol se mostró emocionado en Movistar Plus: "Estoy emocionado la verdad, estoy feliz porque han sido un par de años durillos, la verdad, con muchas dudas, pero a base de trabajar, de creer, de no tirar la toalla, he podido vivir un momento como este. Así que muy agradecido. Muy agradecido por la oportunidad, muy agradecido a mis compañeros, a mi mujer a mi familia que me ha acompañado durante estos momentos difíciles"

"Ahora viviendo un momento especial y a disfrutarlo. Se lo dedico a mi familia, a mi mujer, vivir un momento así con casi 41 años y acabando de ser padre hace unos meses es algo muy especial. Al club por la oportunidad, por creer en mi cuando no muchos lo hicieron y a toda la afición también por el cariño que me han dado, en todos los pabellones donde he podido ir a jugar con algo de público", ha añadido.

Sobre su futuro, ha explicado: "Siempre puede ser el último partido, sobre todo cuando estás ya a estas alturas que has batido todos los pronósticos, sobre todo con la lesión. Toca descansar, plantearse un poco el futuro, pero muy contento de haber podido jugar a este nivel a estas alturas de mi carrera después de casi dos años sin competir".

Pau Gasol, de leyenda

Pau Gasol rubricó este martes su regreso al Barça de forma triunfal ganando la Liga Endesa ante el Real Madrid con la misma contundencia que hace 20 años cuando fue el MVP de aquella final ante el mismo rival en el preludio de su legendaria carrera en la NBA.

La leyenda del baloncesto español volvió a jugar un gran partido con 11 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, para sumar 19 puntos de valoración en 20 minutos y fundirse en un abrazo con sus compañeros cuando fue sustituido a tres minutos del final.

A punto de cumplir los 41 años, Gasol ha estado a un nivel superior al esperado, incluso por el mismo, en el que seguramente será su último título a nivel de clubes tras conquistar otras dos ligas (1999 y 2001) con el club donde se formó y dos anillos de campeón de la NBA (2009 y 2010) con Los Angeles Lakers.

Pese a estar lejos de los números estratosféricos que logró en 2001 con 20 años (16,3 puntos y 9 rebotes), el play off final de Gasol ha sido espectacular subiendo un escalón a medida que pasaban los patidos.

Gasol, eso sí, ha sido el más regular de su equipo a lo largo de los ocho partidos de las series por el título, dejando un récord para la historia: la máxima valoración en el menor tiempo posible en un partido de play off con los 22 puntos contra el Joventut en el tercer partido de cuartos en 11 minutos y 56 segundos.

El jugador recibió el homenaje del Palau Blaugrana en el que podría ser su último partido en el templo azulgrana, pero su trayectoria en el baloncesto, más allá de colores, fue reconocido en las pistas de los eternos rivales, el Joventut y el Real Madrid, donde fue ovacionado por los aficionados rivales.

La Liga ACB conquistada por Pau Gasol es seguramente el penúltimo paso de su último baile en su historia de amor con el baloncesto. El último debería ser en los Juegos Olimpicos de Tokio donde el pívot aun sueña con ganar el único título que no ha conseguido, el oro olímpico.