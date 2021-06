Romero desvela el mensaje de Florentino a Ramos sobre su renovación en plena celebración de la decimotercera

Horas después de que el Real Madrid haya comunicado oficialmente la marcha de Sergio Ramos del club blanco 16 años después, el Sanedrín de El Larguero ha analizado la noticia.

Este jueves Ramos y Florentino Pérez estarán juntos en un acto de despedida que ha preparado el club en Valdebebas y que comenzará a las 12:30 horas.

Antonio Romero: "En el Real Madrid fastidiaba el poder que tiene Sergio Ramos en el vestuario en el día a día. Ha sido uno de los puntos clave que en el club se ve con desconfianza el poder que tiene en la caseta Sergio Ramos. Esto no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo ni con la oferta que el Real Madrid le ha presentado a Sergio Ramos".

Matallanas: "A partir de la Décima, el Real Madrid quería tomar decisiones y Sergio Ramos no estaba de acuerdo. Florentino con esta decisión lo que quiere evidenciar es que ningún futbolista está por encima del club".

Antonio Romero: "Está en todo su derecho. Lo feo es deslizar que la única razón por la que Sergio Ramos no está en el Real Madrid la próxima temporada es porque es un pesetero".

Julio Pulido: "Recuerdo lo que ha conseguido el Real Madrid en los últimos años con el liderazgo de Ramos. Y que pongan mañana un cartel en Valdebebas que ponga, ‘se busca líder”.

Matallanas: "El poder que tenía Sergio Ramos en el vestuario del Real Madrid ha sido decisivo para que no se alcanzase el acuerdo"

Mario Torrejón: "Si Florentino Pérez y José Ángel Sánchez se quieren quitar a un jugador no le hacen una oferta de renovación".

Antonio Romero: "Cuando el Real Madrid gana la última Copa de Europa, en la efervescencia del título, Ramos aprovecha para decirle a Florentino Pérez, ‘¿qué hay de lo mío, presi?’. Florentino le dice a Ramos, ‘tranquilo, que eso lo vamos a hablar para mejorarlo”.

El acto de despedida

Antonio Romero: "Creo que mañana también habría que pedir la explicación a Florentino Pérez de por qué se va otra leyenda del Real Madrid".

Julio Pulido: "Vamos a medir el grado de honestidad que tiene Ramos consigo mismo. A lo largo de muchos años Ramos ha dicho cosas en privado que no ha sido capaz de mantener en público".

Antonio Romero: "En octubre el presidente del Real Madrid estaba ciertamente convencido de que Sergio Ramos no iba a continuar en el Real Madrid".

Jesús Gallego: "Un distanciamiento cada vez mayor entre Sergio y el club ha perjudicado a Sergio Ramos".

Julio Pulido: "No es solo una cuestión de dinero, sino también de sentirse reconocido. Ha sentido la frialdad de Florentino, de no valorarle como un símbolo del madridismo".

Tomás Roncero: "Soy tan ingenuo que en las primeras noticias de comparecencia me agarraba al clavo ardiendo de que podía renovar".

Tomás Roncero: "Si me estuviera oyendo le diría que puede estar muy orgulloso de lo que ha hecho. Es historia del Real Madrid y en letras de oro".

Tomás Roncero: "El gol de Lisboa no fue un gol más. Ese gol cambió la vida de todos los madridistas. Sergio hizo que muchos entendieran que ser del Madrid es lo más grande".

Mario Torrejón: "Se va el mejor central de la historia del Real Madrid. Y creo que también se va uno de los mejores capitanes".

Mario Torrejón: "Creo que ha confundido la pelea. La entendía como un presidente rico que es tacaño cuando no es así. No hay dinero, no hay contexto para que Ramos gane los 15 millones netos".