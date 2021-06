Antón Costas, presidente del CES: "Las palabras de Garamendi me han parecido valientes"

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) Antón Costas responde a las preguntas de Pepa Bueno en Hora 25. El flamante líder de uno de los órganos consultivos más importantes del Gobierno valora, entre otras cosas, la aprobación de los fondos europeos de recuperación, que justo ayer recibieron el beneplácito de Europa con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

Sobre las palabras de Garamendi

Estamos asistiendo a un momento muy interesante de la política catalana y española. Creo comprender el sentido de las palabras del presidente de la CEOE, me parece valiente, una posición con coraje que se puede matizar bien. Si no utilizamos el coraje en situaciones como esta nos costará salir de situaciones así.

El reparto de los riesgos de la crisis

La economía funciona mejor cuando hay estabilidad política y económica y es como algo muy banal. Las relaciones laborales son productivas y efectivas cuando el entorno es sosegado, es banal. El diálogo social funciona como una estrategia para abordar grandes retos. En situaciones de normalidad, normalmente las fórmulas del diálogo funcionan. Si anticipas los riesgos, los puedes cubrir. La incertidumbre es una niebla muy densa que no te permite saber si pasado mañana estarás saludable o no, si hay vida o no. Cuando esta incertidumbre existe es cuando el diálogo social se vuelve más necesario. Y es lo que hemos visto en España en 2020. Frente a una niebla densísima, hemos visto como patronal, sindicatos y Gobierno han sido capaces de abordar acuerdos. Por primera vez en esta crisis ha caído tres veces menos que la actividad económica. Si vamos a 2008 o más atrás, vemos que el desempleo se despeñó en una abismo tremendo. Ahora no por el diálogo social. Como esa niebla va a permanecer, creo que el diálogo social es un buen instrumento para abordar gran parte de los retos.

El nuevo contrato social

Es un compromiso entre aquellos que les va bien. Un contrato social es un acuerdo sobre cómo repartimos los riesgos en una economía capitalista entre empresas, Estado y empresas y trabajadores. Por ejemplo, en 2008 desviamos la mayor parte de riesgos a las personas trabajadoras y familias. Ahora hemos repartido bien los riesgos de la crisis.

¿Subir el salario mínimo?

El salario es una variable que se fija entre las empresas y los sindicatos. Ahora bien, ¿hay situaciones en las que tiene sentido que se suba el salario? Pues claro que sí, ahí tenemos el ejemplo de EEUU. Nosotros los economistas hasta hace pocos años éramos muy reacios al aumento de salarios. Hoy no son reacios. Hoy admiten que en situaciones determinadas, un aumento de salarios es necesario. La idea es que yo tengo que evaluar la bondad de unos salarios mínimos desde la perspectiva del bienestar de los hogares. Los economistas hacemos como los médicos. El salario mínimo, al margen de su impacto en el empleo, su principal impacto es en el bienestar. Y especialmente en los más pequeños. Además también de su impacto en el consumo agregado. Yo creo que todo es cuestión de la pauta. Veo que se está cuestionando el ritmo, pero es otra cuestión.

El crecimiento de España

Los datos económicos de junio en España van a ser muy buenos. Vamos a ver un 'petardazo' en la economía española. El riesgo es que esa mejora no se traslade en una mejoría social. Pasamos de la austeridad a un escenario donde autoridades te dicen "gaste, gaste usted". El acuerdo del G-7 es histórico. Que vaya a ser de rápida aplicación yo le pondría un poco de 'sordina'.

Los fondos de recuperación

Tenemos una baja autoestima, pero no somos tan malos. Aquí hay una economía mucho mejor de la que nos creemos. Somos el primer país de la UE al que la Comisión ha aprobado el plan de recuperación. Ayer tuve ocasión de hablar con la vicepresidenta segunda y me dijo que iba a dormir bien por primera vez en muchos meses.

La cena en el Cercle

Fue una cena agradable. Yo creo que había un clima donde algunos gestos han alimentado la esperanza. Necesitamos un poco de alivio para nuestras penas. Ayer había un poco ese sentimiento en la cena.