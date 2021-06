El dolor como motor del viaje

En estos últimos meses hemos visto en el cine a Timothy Spall viajando mucho. “Sí, es cierto, he estado dando vueltas por ahí en un tiempo en el que la gente no se ha podido mover”, nos cuenta sonriendo desde Inglaterra. Le vimos, por ejemplo, ir de Manchester hasta Benidorm de la mano de Isabel Coixet en Nieva en Benidorm. Ahora, en El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo, recorre Gran Bretaña de norte a sur. Interpreta a un anciano que decide salir del pueblo de Escocia en donde ha vivido prácticamente toda su vida y regresar a Lands End, una localidad en el sur de Inglaterra. Y lo hace en autobús.

“De hecho, es una historia que hace un recorrido inverso. Mi personaje viaja a todos los sitios en los que estuvo de joven con su pareja cuando emprendieron su huida desde el sur de Inglaterra hacia el norte de Escocia intentando escapar de su tragedia. Con su ticket gratuito de autobús viaja del norte al sur pasando por todos esos sitios y, mientras hace ese viaje, entierra sus fantasmas personales”, nos dice Timothy Spall.

El motivo de este viaje lo iremos descubriendo a lo largo de la película. En ese recorrido se irá cruzando con una serie de personajes que componen una especie de espejo de la sociedad británica. Inmigrantes ucranianos, jóvenes racistas, conductores y revisores bordes… “Mi personaje se encuentra con personas que no son amables en absoluto; con otras que son amables y con otras excesivamente amables. El film refleja el respeto por la edad que hay en otras culturas y esa es una de las partes más interesantes que hay en esta película”, explica el protagonista de Mr. Turner.

Timothy Spall, protagonista de El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo / DeAPlaneta

El director Gillies MacKinnon firma esta película que habla sobre la pérdida de los seres queridos y del dolor que esto conlleva. Un dolor que, según Timothy Spall, puede ser un motor para cumplir con los últimos deseos que se tienen en vida. “Es cierto. Durante toda su vida el protagonista tiene que gestionar su dolor y el dolor de su mujer. Creo que este viaje forma parte de esto. Es decir, lleva a cuestas su dolor, pero también está presente la sabiduría y la amabilidad que tiene él con las personas que se va encontrando por el camino y eso hace que las personas se sientan atraídas hacia él”, explica.

La película también nos recuerda que la vida es un viaje en el que no estamos solos y que, aunque tu vida haya sido gris y vulgar, en cualquier momento puedes tener un gesto o un acto de profunda decencia y solidaridad con tus semejantes. “Es una persona extremadamente decente, honrada y buena. Tiene un sentido de la justicia, de lo que es bueno y de lo que es malo muy hondo. Pertenece a una generación que se ha enfrentado a los “malos” y que no ha mirado hacia otro lado y se convierte en una especie de héroe silencioso, aunque él no tiene ninguna conciencia de héroe”, cuenta el actor.

Timothy Spall en una escena de El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo / DeAPlaneta

Timothy Spall, el gran actor inglés al que recordamos en títulos como Secretos y mentiras, interpreta a un personaje entrañable y tierno que se va convirtiendo en famoso por todo el país sin saberlo gracias a las redes sociales. Un film que en la versión originalmente se titula simplemente The Last Bus, pero que en España tiene uno más largo y que resume casi toda su trama: El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo.