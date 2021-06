Cuando el racismo mata: el caso de Younes Bilal

Younes Bilal y sus amigos llevaban toda la tarde aguantando insultos racistas de un ex militar retirado. El joven marroquí se acercó, se sentó en la mesa del hombre que quería que se fueran del bar y le pidió respeto. Cuarenta minutos después, el ex militar volvió, le disparó tres veces y lo mató. El cuerpo de Younes será repatriado a Marruecos este fin de semana, después de que sus amigos y familiares hayan podido despedirse de él en Mazarrón. Entre ellos, Nabil Azrib que recuerda emocionado el momento en le que le conoció hace seis años. Él acababa de llegar y Younes fue la primera persona que le ayudó cuando no conocía a nadie.

Melecio Castaño, el abogado de la familia, lamenta que las instituciones se queden en la declaración institucional y lamenta que "no se mojen más". Reclama que se preste atención a la situación en la que queda la viuda de Younes, una sevillana con dos hijos a cargo, que rehízo su vida con él y con el que tuvo otro hijo. Juan Guirado, portavoz de Convivir sin racismo, está convencido de que si hubiese sido Younes el que hubiese matado a tiros a un ex militar la respuesta social habría sido otra. Desde SOS Racismo, Marita Zambrana, recuerda que aunque se denuncia más, muchos extranjeros siguen sin fiarse de las instituciones.