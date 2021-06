"Es lo que no me gusta del fútbol": Quique Setién habla del 'otro lado' de su profesión

Quique Setién ha atendido a la llamada del Hoy por Hoy con Ángels Barceló para hablar de su nueva vida alejado de los terrenos de juego. A punto de cumplir un año desde su última etapa en un banquillo, el del FC Barcelona, el entrenador ha desvelado su pasión por el fútbol intacta desde la infancia, aunque resalta el desencanto que le producen ciertas situaciones vividas en la élite: "Eso es lo que no me gusta".

En la actualidad, Setién ha asegurado que está ejerciendo de "capataz de obra" en su propia casa y "aprendiendo muchos oficios" pese a recibir la llamada de varios medios deportivos. "Me han ofrecido colaborar, pero no tengo la mente ya pensando en el fútbol, estoy más desconectado", ha comentado en su entrevista desde el Centro Cultural La Vidriera, de Camargo

El cántabro ha repasado sus inicios en el mundo del fútbol y el poco convencimiento que encontró en su familia. "Un día me dijeron que tenía que dejar de trabajar y mi padre no quería. Decía 'esto no es seguro, son dos años y nada más'. Al final, un tío mío le convenció de que después de ese contrato vendrían muchos más", ha expuesto, crítico a su vez con la situación que se vive en el fútbol formativo.

"Ahora la frustración no es de los niños, es de los propios padres. Los niños se frustran también por satisfacer las pretensiones de sus padres. Es un problema que percibes cuando vas a ver partidos de niños", ha incidido, haciendo una petición para dejar que los menores "disfruten" sin presiones.

El mismo Quique Setién ha vivido de cerca el crecimiento de los jóvenes talentos y ha destacado la "percepción equivocada" que se tiene de ellos. "La inmensa mayoría son chavales extraordinarios, buenos chavales, receptivos, dispuestos a trabajar, a sacrificarse, y a dejar muchas cosas que a esa edad son difíciles de dejar. Pero también hay otros que son complicados porque la sociedad les cambia y les hace vivir una situación irreal que es difícil de llevar", ha añadido.

Sus finales en Betis y Barça

Esta misma presión social es la que ha aludido para hablar de su despido del Real Betis: "En los últimos meses hay un grupo de aficionados que no me tragan, no ven nada positivo y me tengo que ir", ha explicado, rememorando una situación que le mostró una cara desagradable de este deporte. "Es lo que no me gusta del fútbol. Sigo disfrutando del juego como cuando jugaba en mi barrio. Me encanta jugar al fútbol y me mantengo solamente por poder disfrutar jugando al fútbol. Me encanta estar con los futbolistas, el trabajo diario, entrenar... pero ir a una rueda de prensa en Sevilla, por ejemplo, es muy duro", ha completado, haciendo referencia al clima generado.

Por contra, Setién ha alegado que "en el Barcelona ha coincidido una etapa muy difícil para el club y se han sucedido una serie de cosas". "Tengo mi porcentaje de culpa como entrenador, pero no toda", ha proseguido, aunque poniendo por delante que de esta etapa "ya he pagado el luto que tenía que pagar". "Estando allí me encontré un montón de cosas que me sorprendieron, situaciones muy muy complicadas que no pude resolver. Pero ahora ya no hay vuelta atrás", cerró, lamentando que su periplo en Can Barça culminara en cuestión de meses.