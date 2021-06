Protagonizar una foto en comisaría ya no será siempre una mala señal

El nuevo DNI electrónico 4.0 deberá estar implantado en todos los países miembros de la Unión Europea a partir del próximo 2 de agosto. Este nuevo formato de carnet trae consigo varios cambios, y uno de ellos afecta a la clásica foto del DNI: a partir de ahora ya no se podrá hacer fuera de la comisaría y será la propia policía la que sacará esos retratos que tanto preocupan al ciudadano medio y que, en el mejor de los casos, nos acompañan durante cinco años. Los más afectados por esta característica del DNI electrónico, sin embargo, serán los dueños y encargados de los negocios de fotografía cuya actividad depende en gran medida de las fotos de carnet. Para conocer su punto de vista hablamos con Eva Amieba, propietaria en Madrid de la tienda Foto Osuna.

Según cuenta Eva, en su tienda venden artículos de regalo, hacen tratamientos digitales de imágenes, restauran fotografías antiguas… Pero la mayoría del trabajo se centra en las fotos de carnet: "Las fotos de carnet representan el 90% de nuestra recaudación, así que esto nos afectaría muchísimo". Si finalmente se estableciera esta medida de manera generalizada, asegura que "muy probablemente" tendrían que empezar a pensar en cerrar para siempre.

También destaca que las fotos que se harán en las comisarias -probablemente con webcams- no serán mejores que las vistas hasta ahora porque "no tendrán en cuenta la iluminación, por ejemplo, y no se diferenciarán bien las facciones de la gente". En este sentido, añade que en negocios como el suyo es donde se deben realizar esas fotografías: “Nosotros somos fotógrafos profesionales, tenemos estudios especializados y todos los materiales necesarios para sacar unas fotos con cierta calidad".