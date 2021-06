"Si Luis Enrique hace eso, puede perder a Morata", Romero señala uno de los condicionantes del delantero

El Sanedrín de El Larguero analizó la última hora de la selección española y la previa del partido del sábado frente a Polonia. El encuentro es clave para los de Luis Enrique si se quieren meter en una buena posición en la fase final de la Eurocopa 2020.

“Morata y diez más”

Antón Meana defendió: “Los números son indiscutibles. Como seleccionador te expones si no llevas a Aspas y no pones titular a Gerard Moreno”.

Antonio Romero contó en El Sanedrín como interpretó los pitos a Morata: “Ha sido perfecto en Mediaset. Los que conocen a Luis Enrique sabían que Morata va a ser titular mañana. Si a Morata le sacas del once titular lo pierdes para el resto del torneo. La defensa y los datos que ha sacado me ha sobrado. El otro día entendí los pitos como Luis Enrique estás obcecado, no hacia Morata”.

Jordi Martí se mostró muy de acuerdo con los datos que sacó Luis Enrique avalando a Morata: “No soy capaz de explicarlo mejor que Luis Enrique. Él ha dicho que es un estímulo. Morata trabajo muchísimo, siempre pone el pie… Todo lo que sea un intento para recuperar a Morata me parece bien. Si tenemos futbolistas con más gol metámoslo. Todo lo que sea acercar a nuestros jugadores con gol al área es bueno. Como Llorente”.

¿Qué cambios hará Luis Enrique?

Javi Herráez mostró su preocupación con la falta de gol de la selección: “Estoy en -1 de Luis Enrique. Si ahora preguntas a la gente que tres goleadores se fían de cara a puerta. 1- Gerard Moreno, 2- Aspas y 3 Llorente. Uno no ha ido convocado, el otro fue suplente y otro jugó de lateral. Me parece un buen técnico, pero con todo el respeto del mundo caprichoso.”

Marcos López: “Dos cambios sería una auténtica revolución, uno es suficiente. Luis Enrique es consecuente. Si él está contento, no hará muchos cambios porque la estructura de juego de la selección fue buena”.

El liderazgo de Luis Enrique

Antonio Romero repasó los seleccionadores que consiguieron todo con la selección y lo comparó con el liderazgo de Luis Enrique: “Me parece muy bien que mandé. Si le sale bien saldrá por la puerta grande, pero yo he visto ganar a la selección con Luis Aragonés y con Del Bosque. Me suena un poco viejuno esto de que aquí estoy yo para que me partáis el pecho, pero a mis chavales no les toquéis. Es una manera de liderar que creo que con otra manera España consiguió todo”.

Marcos López, en contraposición si pensó que Luis Enrique es el líder que necesitaba La Roja: “Aquí necesitas un líder distinto porque es un cambio generacional. Es el típico liderazgo de electroshock porque el talento de la selección ha descendido uno o dos peldaños respecto a generaciones anteriores”.

¿Temor a Lewandowski?

Antón Meana expresó su preocupación con el portero de la selección: “Me da mucho miedo Lewandowski delante de nuestro portero. Me cuesta ver a Unai Simón tapándole una a Lewandowski. Ese duelo me impone bastante respeto. Aunque no le lleguen tantos balones, me sigue dando miedo”.

Antonio Romero tenía la misma preocupación: “Lewandowski. Temo que a España le cueste abrir la lata. Creo que España es superior, mañana estamos obligados a ganar y cuando tienes enfrente a un delantero como el polaco tienes que estar muy atento. Si pasan los minutos y no hemos conseguido marcar tenemos que mantener la tranquilidad”.

El análisis con Axel Torres, Bruno Alemany y José David López

Axel Torres colocó a la selección polaca un peldaño por debajo de la española: “Es un rival inferior. Me preocupa más que España pueda caer en una dinámica autodestructiva. Ya dije que no era un resultado dramático. Lo normal es que acabemos con siete puntos. Sin dos puntas y sin Krychowiak es un equipo tocado. Sus centrales son lentos para medirse a España”.

Bruno Alemany contó lo que debe hacer España si quiere ganar el partido: “Creo que mañana el dominio va a ser de la selección española. Lewandowski es muy bueno, pero no es el mejor jugando al contraataque. España sigue teniendo que ser la misma”

“Atrás me parece una selección con problemas para retroceder. Siempre va al límite, con lo que me fio menos de España que lo que nos pueda hacer Polonia”. Así analizó José David López a la selección polaca y su defensa.