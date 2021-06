Salario mínimo, vuelve la batalla política

El comité de expertos ha entregado este viernes su informe en el que apuesta por subir de manera escalonada el salario mínimo desde los 950 euros al mes actuales hasta los 1011 o 1049 euros en 2023, lo que supone una subida de entre 61 y 99 euros al mes. Los expertos proponen empezar ahora, a mediados de 2021, ese camino de subidas para que el salario mínimo converja con el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Una propuesta que reabre la batalla política en el seno del Gobierno : mientras que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere subirlo ya, como medida de justicia social y para reactivar el consumo, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defiende que subirlo ahora podría frenar la recuperación del empleo. Idea que ha respaldado esta semana, también, el presidente Pedro Sánchez.

"Los perceptores del salario mínimo tienen una altísima propensión al consumo, por lo cual, cualquier subida de su salario se va a transformar en consumo, en demanda y en empleo finalmente. Esto igual no se ha percibido, pero nosotros hemos calculado una senda muy moderada porque hemos calculado el 60% del salario medio en 2021, y estamos planteando una convergencia hacia ese salario, que se advierte en el propio documento, que se tiene que seguir revisando, que puede cambiar la relación que hay entre salario mínimo y salario medio, si el salario medio empieza a subir, esta referencia que hemos utilizado nosotros de partida -esos 1.049 euros en la banda más alta- puede seguir subiendo. No sería razonable, ya no solo desde el punto de vista de la eficiencia económica, sino del punto de vista de un tema distributivo, están subiendo todas las rentas, no parece razonable que los perceptores del SMI se queden fuera de la recuperación" explica en Hora 25 de los Negocios Carlos Martín, miembro de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo, además del director del gabinete económico de CCOO y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares

La escasez de microprocesadores, un problema global

Y mientras en el plano nacional uno de los protagonistas económicos de la jornada ha sido el SMI, en el internacional la falta de semiconductores es una de las principales preocupaciones de importantes industrias. Los microprocesadores se producen casi todos en Asia y la llegada del coronavirus obligó a cerrar fábricas provocando un retraso en las entregas que coincidió con un boom de la demanda. Los microchips son básicos para ordenadores, para teléfonos, para tabletas, para consolas y para todos los equipos de conexión a distancia... es decir, para muchos de los aparatos que la pandemia ha hecho insustituibles en nuestras vidas. Así, la escasez y el acopio que hicieron grandes compañías tecnológicas en un primer momento trasladó entonces el problema al sector del automóvil, también en nuestro país.

"Es un problema que llevamos arrastrando desde el año pasado y, desgraciadamente todavía nos queda largo recorrido para que la situación empiece a estabilizarse. De hecho, hay varios informes que apuntan a que entrado el año 2022, incluso el segundo trimestre, no empezaríamos a ver una recuperación. A nivel de soluciones en el corto plazo... no hay. Los deberes los teníamos que haber hecho mucho antes, pero sí que hay que empezar a tomar medidas, sobre todo a nivel europeo, apostar por esos planes de inversión, esos fondos europeos, para incentivar fábricas en territorio nacional de este tipo de componentes que puedan ser una solución en el largo plazo, sobre todo para que cuando consigamos estabilizar esta situación actual no nos encontremos en un par de años con la misma problemática" señala en Hora 25 de los Negocios Cristian Castillo, profesor de los Estudios de la Economía y la Empresa de la UOC.