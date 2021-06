Los retos de Pedro Castillo en Perú

Perú celebró la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales el pasado 6 de junio. Ese día casi 30 millones de peruanos eligieron a su nuevo presidente tras una de las campañas más polarizadas de la historia del país. El maestro rural y candidato de izquierdas Pedro Castillo ganó por un margen muy estrecho a la candidata conservadora Keiko Fujimori. A partir de ahí, se desató la tormenta. Actualmente, Perú es uno de los países del mundo con más muertos por coronavirus y, además de la pandemia, la pobreza también constituye una fuente importante de preocupaciones. Hablamos sobre estos problemas y sus posibles soluciones con Raquel Reynoso Rosales, presidenta de la Asociación Servicios Educativos Rurales, entidad colaboradora de Manos Unidas en Perú.

Sobre la situación que encontrará Pedro Castillo si finalmente llega a asumir la presidencia, Raquel asegura que “tendrá que enfrentarse a muchísimos retos”. El principal, agravado más si cabe porque la situación sanitaria ha desbordado totalmente a unos servicios de atención primaria “que no pudieron responder en los primeros momentos de la pandemia”, es la reactivación económica que necesita el país: “Muchos peruanos y peruanas no tienen los derechos laborales que deberían ni están pudiendo ahorrar para su jubilación porque el 70% de la economía del país es informal”.

Otro desafío con el que debería lidiar el nuevo presidente es el hartazgo de la ciudadanía, derivado en gran medida de la desigualdad social: “Ahora mismo Perú está dividido. Ha crecido el número de personas con mucho dinero, pero los que no tienen dinero no han mejorado su situación y, de hecho, por culpa de la pandemia están incluso peor que antes”, dice Raquel. Esta enorme desigualdad, según explica, se debe a que los mandatarios peruanos se han centrado durante mucho tiempo “en mejorar los datos macroeconómicos para que la economía del país creciera, pero ese crecimiento no era real porque descuidaba por completo a las personas”.