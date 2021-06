"Con la forma de andar ya podemos controlar a través de una cámara dónde están las personas en cada momento"

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm este domingo a un hombre acusado de haber accedido a las cámaras de vigilancia doméstica de más de 70 familias de distintos países, las que se colocan en las habitaciones de los niños o los bebés para ver qué están haciendo. De esta forma, el arrestado obtuvo hasta mil grabaciones de menores desnudos, dos de ellos en España. En 'Hora 14 fin de semana' hemos hablado con Sergio Gallastegui, director de Code-Contract, una empresa de ciberseguridad, sobre cómo debemos proteger nuestros dispositivos para evitar que alguien externo acceda a sus cámaras.

¿Es fácil hackear este tipo de cámaras?

Fácil es relativo, al final siempre digo que existen diferentes medios y recursos que puedes encontrar Internet para ver cómo hackear este tipo de cámara y el punto más la claro es que cada vez son más las cámaras digitales. Por ejemplo, esta semana veíamos que en Belgrado habían instalado cámaras por toda la ciudad y éramos capaces de saber exactamente por dónde se movía cada usuario, incluso por un rato durante todo el día, y no sólo viendo su cara, sino también por sus patrones de andar. Con la forma de andar ya podemos saber y controlar con las cámaras donde están las personas en cada momento.

¿Hay forma de descubrir si alguien está accediendo a lo que graba nuestra cámara?

Existen diferentes formas. Aquí vamos a hablar de un ámbito más técnico, un poco más avanzado, en el que sería poder controlar qué accesos ha tenido otro dispositivo a esa cámara. Porque al final cada uno tiene un identificador único, que es una IP, y luego existen otros medios con los que podemos limitar un poco también para quien entre asiduamente que puede ser poniendo una contraseña y no vale la típica un, dos, tres, cuatro. O bien un ejemplo es más simple, es como el que ha hecho Apple que ha puesto lucecitas que es cuando abre el micrófono y la cámara iluminada, que se pone de color naranja o verde. Depende el momento.

¿Qué pueden hacer para asegurarse de que nadie accede a ellas?

Se me ocurren muchas ideas ya que lo que podemos hacer es desde bloquear que nos entren de cualquier dirección, si son direcciones muy concretas. También se pueden poner contraseñas y no vale la mítica que ponemos muchas de veces el 1, 2, 3, 4 o nuestro porque la seguridad de esos puntos si es bajo. Tenemos que controlar quién accede, vamos a verificar con quién es el usuario que está está yendo a ver ese dispositivo y el vídeo, que no sea cualquier persona. Y ahí yo creo que el punto clave no es el usuario de la calle quién tiene que hacerlo, sino hay que exigir a las empresas porque son nuestros datos, es nuestra seguridad y estamos contratando un servicio. Tenemos que tener esa tranquilidad de que nuestra información es segura, no cualquiera puede hacer allá.