Marcos Llorente: "Sería una sorpresa que jugase más arriba ante Eslovaquia"

Este miércoles España se juega estar en los octavos de final de la Eurocopa en el tercer partido de la fase de grupos que jugará ante Eslovaquia. El equipo de Luis Enrique ya sabe que empatando, siempre que Polonia no gane a Suecia, estará en la siguiente ronda.

Pero el equipo español no solo quiere ganar este miércoles a las 18.00 horas en La Cartuja, quieren demostrar a la afición española que tienen motivos para creer en este equipo de cara a pelear realmente por el título. Así lo cree Marcos Llorente, que este lunes conversó en 'El Larguero' con Manu Carreño desde Las Rozas.

¿Cómo está el grupo mentalmente tras los dos empates?

"Sí que es verdad que es una situación que no esperábamos, pero el equipo está positivo, creemos en lo que hacemos, creemos en la idea del juego que tiene el míster. Somos positivos y sobre todo con muchas ganas de que llegue el partido".

¿Os ha dejado peor sabor de boca el segundo que el primero, no?

"Bueno, sí que es verdad que al final en el primer partido tuvimos más ocasiones que en este, en este tuvimos un poco menos. Te vas con un poco peor sabor de boca pero plantamos nuestra idea en el césped, nos falta un poco más en los metros finales, un poco de efectividad, de estar activo, avispado, como quieras decirlo, pero estoy seguro que en el próximo partido saldrán ese tipo de cosas".

¿Crees que solo es un problema de aprovechar las ocasiones o puede haber algo más?

"Está claro que siempre se pueden mejorar muchísimas cosas. Nosotros, creo que la idea de juego que nos intenta transmitir el míster creo que la entendemos y la plasmamos en el campo. Sí que es verdad que al final creo que hemos tenido, tanto en el primero como en el segundo partido, ocasiones para hacer goles que cambian completamente un partido. No hemos conseguido los tres puntos que era lo que esperábamos y obviamente hay cosas que mejorar. Creo que defensivamente hay que estar pendientes de esos contraataques que pueda hacer el rival, porque dominamos la mayor parte del partido y hay momentos en los que el rival consigue salir de esa presión alta que hacemos y hay que estar atentos a las vigilancias. Y en ataque creo que la salida de balón está muy bien, mantenemos el balón pero creo que nos falta algo de peligro arriba, un poco de efectividad como he dicho antes, pero creo que son cosas que se pueden mejorar y que estamos mejorando con el míster y con el cuerpo técnico".

Tenéis muy clara la idea de Luis Enrique pero luego me da la sensación de que si ese plan no funciona, luego falta otro. ¿No sé si tú tienes esa sensación?

"Nosotros es que tenemos un plan, que es jugar con esa idea de juego desde el minuto 1 hasta el 90, aunque vayamos perdiendo. Al final el cuerpo técnico cree que es la mejor idea de juego con la que el equipo va a destacar más y al final a lo mejor haciendo otro tipo de juego el equipo es un desastre. Lo que sabemos es que con esta idea de juego el equipo está muy bien y creo que lo vamos a demostrar en el tercer partido".

¿Te gustaría que te dijera Luis Enrique que contra Eslovaquia jugases un poquito más arriba?

"Sería una sorpresa, la verdad. El míster me llamó de lateral, en la última convocatoria jugué de lateral, ahora estoy jugando de lateral... creo que no hay ningún tipo de duda. Creo que voy a repetir en el mismo sitio, lo otro sería una sorpresa. Llevo jugando todos los partidos de lateral y el míster ha decidido que donde más podía ayudar al equipo es ahí, yo por mi parte, no tengo nada que decir".

Y aunque fuera una sorpresa, ¿crees que puedes rendir más de medio campo hacia adelante?

"Mi rendimiento es muy bueno jugando más alante en el Atlético de Madrid, aquí en la Selección pues no sabría decirte. Es un juego diferente, con compañeros diferentes, otro entrenador diferente... no sabemos cómo podía salir. En el lateral me siento agusto, de hecho en estos partidos muchísimas veces he alternado con Koke y ha sido él el que ha bajado a recibir y yo he tirado entre líneas para poder tirar desmarques al espacio y demás y tengo bastante oportunidad de llegar arriba, yo por mi parte estoy contento".

¿Entiendes las críticas?

"Entender las entiendo, respetar las respeto, pero no las comparto. Yo soy el primero que quiero dar una victoria para la afición, entiendo que ellos lo quieran y se molesten por ello, pero no lo comparto. Nosotros tenemos que dar ese punto a la afición para que se vengan arriba y ellos nos tienen que dar ese punto, que están haciendo, apoyándonos y animándonos: esto es cosa de dos. Nososotros lo que sí tenemos claro es que lo hemos dejado todo para ganarlos pero no ha podido ser. Esperemos que en este tercero, junto a la afición, que es muy importante para nosotros, podamos ganarlo".

¿Ambiente frío en el estadio?

"Bueno, sí que es verdad que como tú has dicho hay poca gente en el estadio. También los resultados no han acompañado, pero estoy seguro de que si conseguimos una victoria este miércoles todo va a cambiar".

¿Lo de Morata te dolió?

"Sí, que sucedan este tipo de cosas siempre duele, pero esto pasa casi a diario, es algo con lo que tenemos que lidiar, es parte de la profesión. Es molesto, pero es lo que hay. Hay que intentar olvidarse de eso y e intentar darle la menor bola posible?

¿Él está bien, no? ¿No le ha afectado tanto?

"Álvaro ya lleva mucho tiempo en esto, ha pasado por grandísimos clubes, ha jugado competiciones importantes y como he dicho es algo que puede pasar y hay que intentar tomárselo de la mejor manera posible".

¿Qué nota le das al césped?

"Nota no sé que nota le daría, pero sí que es verdad que desde el punto de vista futbolístico el césped no está bien. No te voy a decir que está bien cuando se ve por la televisión que el balón bota raro y que nos cuesta en zona de tres cuartos hacer paredes, jugar al primer toque... no es una excusa porque el rival juega en el mismo campo, pero si me preguntas pues el césped no está bien".

¿Entiendo que es algo muy comentado en el vestuario?

"Nos sorprendió porque en los partidos anteriores en las anteriores convocatorias que jugamos ahí el césped estaba bastante bien. El día de Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos, el césped estaba muy muy bien y nosotros esperábamos ese césped, pero no ha sido así".

¿Si cambia de idea Luis Enrique, podría ser un plus para la Selección?

"Sí así lo viese el míster, podía ser un plus. Yo estoy acostumbrado a jugar en esa posición también, por mí no habría ningún problema. Ya sea de lateral o de interior creo que puedo ayudar en ambas".

¿Crees que esta presión que tenéis el miércoles os puede afectar?

"No creo que nos afecte negativamente, al contrario, nos está afectando positivamente en el sentido de que el equipo tiene muchas ganas de demostrar porque creemos que en los partidos anteriores hemos merecido un poco más. El equipo tiene ganas de que llegue el partido, de demostrar lo que quiere el míster".

¿Qué es lo que más te gusta de Luis Enrique? ¿Le ves algún parecido con Simeone?

"Creo que son personas diferentes, no creo que se parezcan mucho. De Luis Enrique destaco lo claro que tiene su idea de juego, como quiere que se muevan sus jugadores, como quieren que presionen, como quiere que defiendan y la sinceridad que tiene cuando nos enseña vídeos individuales o colectivos, siempre aprendes muchísimo. Como lateral he aprendido muchísimas cosas, son cosas que si el entrenador no se para una mañana o un rato a ponerte un vídeo y a explicarte y a enseñarte las cosas, son cosas que no aprendes por ti solo".

¿Os molesta que se hable de poco nivel en la Selección?

"A mí no me molesta. Empatamos contra Portugal y tuvimos unas cuantas claras, podríamos haber ganado... en la anterior convocatoria contra Alemania creo que se vio un gran partido. El fútbol es así, la gente es muy ventajista, habla según lo que está pasando en el momento y luego hay veces que se sorprenden. En Eurocopas o en Mundiales anteriores empezó el equipo mal y mira luego como cerraron bocas y como acabó todo. Como son comentarios en función a lo que se están dando sin mucha objetividad porque se han visto casos y ejemplos, yo no le doy la importancia".

¿Puede ganar la Selección la Eurocopa?

"Sí, totalmente. Por lo menos nosotros confiamos en ello. Y si te respondo que no a esta pregunta, para que voy a jugar el miércoles".

¿Quién te está gustando más en esta Eurocopa?

"Diría Italia, tiene buena pinta. Luego Francia tiene un gran equipo... lo que se está viendo es que el nivel es muy alto y que cualquier equipo te pone las cosas muy difíciles".