¿Por dónde pasan las opciones de España?: masterclass de Álvaro Benito para ilusionar a la afición de La Roja

La selección española afronta 24 horas decisivas a corto plazo en esta Eurocopa 2020. Si quieren seguir con opciones el combinado nacional afronta una auténtica final frente a Eslovaquia en el partido que resolverá la incógnita de si los de Luis Enrique están en la próxima fase o si por el contrario firman una de las mayores decepciones de los últimos años para La Roja.

Nuestros exjugadores en el Sanedrín han apuntado a tres factores claves que le faltan a España y que podrían tener los de Luis Enrique de cara al próximo partido frente a Eslovaquia para así poder acceder a octavos de final de la Eurocopa 2020: contundencia atrás, pases entre líneas y rapidez en el juego.

Para Álvaro Benito las opciones para el seleccionador pasa por un dilema entre seguir sus ideales tal y como ha seguido hasta ahora o cambiar mecanismos en el once: "Aún está a tiempo. Puedes seguir con tu plan, sabemos que Luis Enrique es persistente o darle una vuelta. El equipo necesita construir más rápido, necesita que le corra más la pelota, por muchos momentos laterales y extremos ocupan los mismos espacios. Aun así hay demasiado pase de seguridad y muy pocos pases entre líneas. Hemos visto muy poca participación de los laterales".

También apunta la importancia de tener una defensa sólida que sea un auténtico cerrojo atrás: "Lo primordial es cerrar tu portería. Con nada nos han hecho ocasiones muy claras de gol, dos selecciones que no han hecho nada de nada y te han podido hacer cinco goles claros. Por ahí pasan las opciones de poder hacer algo reseñable por parte de España".

"Metería a gente con experiencia. He visto a futbolistas que le está costando jugar este tipo de partidos. Koke está siendo el mejor jugador de la selección porque es un jugador experimentado, que no se arruga, y este tipo de jugadores son muy importantes para campeonatos así", señala Álvaro Benito que recurre a la edad y la longevidad en sus carreras como un factor determinante para ayudar a la selección.

Kiko Narváez: "Thiago en el uno contra uno sería una buena incorporación en el 11, para hacer esos pases entre líneas, necesitamos darle más rapidez al juego y contundencia en la parte de atrás, más agresividad. Me parece imprescindible Gerard Moreno".

"Gente que salga con la mente sana, que no hayan recibido muchas críticas", apunta Raúl Ruiz al factor psicológico en jugadores que no hayan disputado muchos minutos en este torneo.

📻 SANEDRÍN



🇳🇱 Las palabras de Van der Vaart: "España es horrible, solo la saben pasar en horizontal. No hay nadie que dé un pase definitivo"



👊🏻 KIKO NARVÁEZ: "Le diría desde aquí que con esa medida podría jugar perfectamente en la selección española"https://t.co/Efgv2aA0Hr pic.twitter.com/WlOkkZnMLj — El Larguero (@ellarguero) June 21, 2021

Kiko Narváez: "Me encantaría que nos tocasen los Países Bajos en los octavos. El Van der Vaart del Betis, con esas medidas, me gustaría verle en esta selección".

Álvaro Benito: "No ha acertado ni en el fondo ni en la forma. Ha exagerado de una forma cruel, sabemos que España no lo ha hecho bien, pero tenemos jugadores de gran calidad. Se ha pasado siete pueblos, tampoco ha sido como dice él. Aunque lo piense de verdad, no puede decirlo así públicamente en su posición".

Gustavo López: "Me pone de mal humor este tipo de críticas, son críticas que vienen desde el rencor. Recuerdo este tipo de declaraciones con Diego Maradona en 2010 diciendo que si ponían las porterías de lado, ganaría un Mundial, y al final, fíjate cómo acabó todo".

El ambiente en La Cartuja no está siendo el esperado, y nos preguntamos si es causa o consecuencias de los resultados de la selección. Si cuenta la situación actual, el poco conocimiento sobre los jugadores o algún que otro factor al que apuntan directamente los miembros de nuestro Sanedrín.

Raúl Ruiz: "Esa conexión ha faltado. Gente con mucha personalidad, mucha identidad, en esta selección nos falta. Sé que con el tiempo, seguramente, hay jugadores que van a tener ese peso, pero ahora mismo no ha enganchado a la afición".

Kiko Narváez: "Tenemos la sensación de que son los jugadores quienes tienen que enganchar a la gente".

Álvaro Benito: "Tenemos una selección muy joven y ese sello de calidad aún nos falta. Hay mucho debutante en la selección y no es fácil. España necesita hacer un buen partido como el comer. Lo primero es llevar el plan que tenemos en la cabeza a la perfección, algo que todavía no se ha hecho. Si España logra hacer un buen partido, aumentaremos nuestras opciones".

Gustavo López: "Se junta el tema del COVID, el no poder llenar la Cartuja, el juego de la Selección y hay poca identificación con cada uno de los futbolistas. Ese proceso lleva un tiempo, y no tengo ninguna duda de que irá de menos a más".