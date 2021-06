Salvador Illa: "Es un anuncio de un enorme calado político, es histórico"

El Gobierno concederá este martes el indulto a los nueve presos del procés condenados. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno en un acto solemne en el Liceo de Barcelona, donde ha apelado al "espíritu constitucional de concordia" y lo ha hecho entre gritos de "amnistía".

De esta manera, Pedro Sánchez culmina la voluntad que ya expresó hace varias semanas de utilizar esta medida de gracia para condonar la pena de los nueve políticos en prisión. Entre las muchas reacciones que se han sucedido a lo largo del día, quizá la más relevante ha sido la del president de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha explicado que el indulto "es un paso insuficiente" que "corrige" al Supremo. En Hora 25 hemos hablado también con el líder del PSC, Salvador Illa.

En 'Hora 25', con Pepa Bueno, ha estado Salvador Illa, líder de la oposición en Cataluña, y ha asegurado que el anuncio de los indultos "puede ser calificado de histórico" y que puede ser "un acelerador de un tiempo nuevo" en Cataluña. Además, ha querido quitar valor a las afirmaciones de 'lo volveremos a hacer' que han deslizado desde el independentismo. "Yo creo que cuando dicen 'lo volveremos a hacer', es retórica. Desde otoño de 2017, todas sus actuaciones se circunscriben a la legalidad. Les pedimos no generar más expectativas que lleven a la frustración", ha asegurado.

Todas las declaraciones de Salvador Illa en 'Hora 25':

El anuncio que ha hecho hoy el presidente Sánchez es un anuncio de un enorme calado político, puede ser calificado de histórico. Es el acelerador de un tiempo nuevo en la política catalana y española. Es la superación de unos años muy malos en la política catalana y española y que va a exigir mucho de todos.

Yo creo que cuando dicen ‘lo volveremos a hacer’, es retórica. Desde otoño de 2017, todas sus actuaciones se circunscriben a la legalidad. Les pedimos no generar más expectativas que lleven a la frustración, ser honestos y trabajar para unir. Esto se lo volveré a pedir a Aragonès, que abra ya mismo el diálogo en Cataluña. Es muy importante abrir un diálogo con todas las fuerzas políticas en Cataluña.

Tenemos que hablar sin prisas, con máxima honestidad, con la verdad por delante, y con respecto al marco de convivencia que todos nos dimos, que es la Constitución.

Son personas que pensaron en su día que se les proponía un horizonte viable y que han visto con dolor que ese camino no era viable ni se podía recorrer. Han visto las consecuencias del desprestigio de las instituciones y ahora quieren un tiempo nuevo de concordia y de entendimiento. Con este gesto, con este anuncio del presidente, ven una señal inequívoca de que queremos seguir viviendo juntos y de que tenemos que hablar en un espacio común donde todos estemos cómodos. Hay que rehacer el consenso de la sociedad catalana.

Estamos con una sociedad dividida, que ha vivido con dolor y con desgarro estos últimos años (…) Esta sociedad quiere pasar página y abrir un tiempo nuevo. Necesitamos realismo político. En alguna medida todos somos responsables de esto y esto es una señal para que esta inmensa mayoría de la sociedad catalana que quiere pasar página y abrir un tiempo nuevo.

Elsa Artadi, en 'Hora 25'

También ha pasado por 'Hora 25' la vicepresidenta y portavoz de Junts, Elsa Artadi, que ha calificado de "magnífica noticia para los nueve", aunque la ha englobar en el ámbito personal. "Tiene una connotación personal y no una política que se ha intentado dar", ha asegurado a Artadi a preguntas de Pepa Bueno, que además ha asegurado que Sánchez ha pretendido tapar con su anuncio el dictamen del Consejo de Europa.

Todas las declaraciones de Elsa Artadi en 'Hora 25':

Es una magnifica noticia para los 9 presos y presas políticas que llevan injustamente más de 3 años y medio en la cárcel. Deseamos que no pasen ni un segundo más, para ellos y las familias y los que les queremos es una magnifica noticia. tiene una connotación personal y no una política que se ha intentado dar.

La lectura que siempre hemos hecho y sobre todo acorde al calendario que ha estado jugando con Pedro Sánchez va muy ligado con lo que ha pasado esta tarde en el Consejo de Europa. Sánchez ha intentado que los casos una vez llegaban al tribunal europeo de derechos humanos no fuesen por la vía rápida y seguramente ha venido muy condicionado por la votación en el calendario por la votación que se ha llevado esta tarde, histórica e inapelable sobre el posicionamiento relativo a la justicia española en contra del independentismo catalán y creo que Sánchez ha pensado que dando los indultos ahora podría conseguir todas estas enmiendas que socialistas y populares llevaban hoy al consejo de Europa y que no han conseguido aprobar ninguna. Seguramente con esto pensaban mataremos el tema consejo de Europa, conseguiremos que todo vaya por la vía lenta porque las personas ya no están en prisión y contemporizaría la rotundidad de las instituciones europeas. Sánchez es presidente del gobierno español desde hace tres años y nunca hemos visto nada, ahora hemos visto este despliegue con un acto que tampoco se acaba de entender en Cataluña.

Si "solamente" la represión afectase a presos políticos y exilio podría ser visto como un gran paso y punto de inflexión, pero mientras los medios de comunicación todavía estabais haciendo seguimiento del acto de esta mañana nosotros estábamos acompañando a familiares y amigos a declarar a la Ciudad de la Justicia. Tenemos a finales de este mes al Tribunal de Cuentas a 40 personas que se les quiere arruinar la vida pidiendo decenas de millones de euros. Como esto cada día. Nuestro día a día esta lleno de abogados, de ir a acompañar a declarar, de persecuciones.

Hemos aprendido que teníamos razón porque la Justicia española ha hecho una persecución político y cada vez que ha hablado las instituciones europeas nos ha dado la razón. A España le falta una democracia que puedes tener en Reino Unido, Canadá... le falta duración. Todas las sentencias que hemos tenido fuera del Estado español van en la misma dirección. Estamos inmersos en una represión durísima que se verá menos con los presos políticos en la calle pero continúa en nuestro día a día. Si Sánchez realmente tiene una propuesta para Cataluña el sitio para explicarlo es el Parlament.