Calvo: "Ni el independentismo puede seguir prometiendo la independencia ni el Gobierno negarse a hablar"

Hoy Pedro Sánchez ha anunciado el indulto a los presos independentistas que fueron condenados por sedición y malversación en el año 2019. Lo ha hecho tras el Consejo de Ministros habitual de los martes y ha afirmado que "es el momento de la política, el momento de pasar página". No han sido pocas las reacciones desde el independentismo y no independentismo, por ejemplo el president de la Generalitat ha asegurado que "este paso ayuda a generar credibilidad", pero ha vuelto a reclamar un referéndum pactado y la "autodeterminación" de Cataluña. Por su parte, Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para valorar también los indultos.

La justificación de los indultos

Estas personas en prisión que ya han cumplido 3 años y ocho meses de privación de libertad en Cataluña ya era un obstáculo para seguir avanzando. Por eso el Gobierno ha quitado una parte importante de su pena, menos la de la inhabilitación. Tenemos que resolver cuestiones muy complicadas. Entre otras cosas lo que hizo el PP. No es fácil, no es rápido, es complejo. Pero hemos dado un paso importante para decir que hay una Cataluña que cabe en nuestro país. Que podemos hablar, también entre antagonistas. Pero es que no hay otra. ¿Y si no qué?

La independencia de Cataluña

Cataluña el nivel de autogobierno más alto que ha tenido nunca en su historia. Tiene una década que ha retrocedido puestos. Cataluña tiene que empeñarse en recuperar eso. El campo de la derecha ha perdido prácticamente todos los apoyos. Ese enfrentamiento entre dos extremos tenía que terminar. Eso requiere un esfuerzo de profundidad y de buena voluntad. El independentismo no puede seguir prometiendo que Cataluña será independiente, pero es que el estado español tampoco puede decir que no se quiere sentar. Hemos sembrado una semilla, que también está en las manos de otras democracias. Esto coloca los problemas en otro ámbito. Mucha gente tiene que ir aportando. Hay que ir evolucionando. Convendría que nadie mintiera con los indultos, porque hay que sembrar cosas nuevas en Cataluña.

¿Qué le pide al independentismo?

Que sean coherentes. Yo misma he hablado con líderes de allí que me dicen que es muy difícil avanzar de otra manera. Y yo digo, si eso es así, eso ya está resuelto. Ya no hay esa percha a la que agarrarse que impide todo lo demás. Nadie se puede saltar la legalidad. Cataluña ha perdido muchas posibilidades económicas porque la política ha estado a otras cosas. Quien ha ganado las elecciones han sido los socialistas. Hay que aprovechar que la legislatura comienza y tiene que fructificar sin que nadie abdique de sus principios. Pero todo nos conduce a hacer política por encima de los intereses personales.

Lo que hemos vivido ha sido muy duro. Desde luego sobre todo para ellos, que han estado casi cuatro años en prisión. Todos hemos tenido que aprender una lección. Las palabras de Artadi tampoco son razonables para un partido que es tercero. Establecemos propuestas, se ven propuestas en la política que son un contrasentido. Si queremos a Cataluña en nuestro país hay que encontrar vías pacíficas de salida.

Los recursos de la derecha

La legitimación para recurrir es muy estrecha. Escucho al PP como siempre con soflamas importantes, que es prácticamente lo que vive últimamente, pero tengo dudas de que se pueda iniciar una vía para impugnarlo. Hay una larga lista de indultos de esta naturaleza, el propio PP los utilizó. Por eso los indultos existen como figura política. Podemos discrepar, pero no podemos mentirle a los ciudadanos cuando lo hacemos con su sistema legal y político. Los indultos son constitucionales.

La Ley Trans

El presidente del Gobierno no interviene en los proyectos de ley. Está informado de todo y naturalmente cuando las leyes llegan al Consejo de Ministro está informado. No existe ningún derecho absoluto para la identidad de género. Hay que tener algún tipo de garantía o seguridad. Va a haber una ley LGTBI, solo una, fruto del trabajo de Igualdad, Presidencia y Justicia. El derecho a la autodeterminación de género que dé garantía a la persona y al sistema jurídico planteado así desde luego no. Ni ese derecho, ni ninguno otro en términos absolutos. Los derechos tienen todos limitaciones y precisiones. El texto de la ley trans está muy pulido para que llegue al Consejo de Ministros la semana que viene. Estamos hablando de una ley que hay que hacer en muy buenas condiciones.