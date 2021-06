Rubiales: "Luis Enrique va a estar con nosotros el tiempo que quiera'

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, respaldó este miércoles al seleccionador Luis Enrique Martínez al afirmar que seguirá ocupando el banquillo nacional "el tiempo que quiera" tras la goleada a Eslovaquia (0-5) que dio a 'la Roja' el pase a los octavos de final de la Eurocopa.

"Estoy contento. En los otros partidos no habíamos encontrado justicia en el resultado y hoy el equipo ha jugado muy bien y ha hecho muchos goles. No entiendo que tengamos que cerrar ninguna boca, todo el que quiera a España y a la selección quiere resultados como el de hoy. A mí me gustaría que nos apoyara todo el mundo independientemente de que uno sacara una alineación u otra", explicó.

"Es una victoria importante para todos, Luis Enrique es el gran líder de la selección y tengo plena confianza en él. Es una gran suerte tenerlo a mi lado porque es un entrenador 'top' con un currículum que pocos entrenadores tienen. ¿Renovación? Lo hemos estado hablando y él va a estar con nosotros todo el tiempo que quiera", añadió.

Además, Rubiales aseguró que ha "disfrutado mucho" y que todo el mundo que está a su alrededor le dice que está "tranquilo". "Nosotros podemos ganar a cualquiera", sentenció antes de referirse a Croacia. "Sabíamos que en octavos nos íbamos a enfrentar a una gran selección y queremos seguir haciendo las cosas bien y mantener esta línea", zanjó.