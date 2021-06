Álvaro Benito analiza las opciones de la selección: "Francia en un partido malo te enchufa dos, nosotros no"

El Sanedrín de El Larguero analiza la clasificación de España a octavos de final. Además, Álvaro Benito y Kiko Narváez nos explican como ha de jugar España ante el combinado croata. Por otro lado, Jordi Martí y Lluís Flaquer contaron como está la situación de la renovación de Messi.

El rol de capitán en esta selección

Álvaro Benito: “Hay diferentes tipos de liderazgo. Se me viene a la mente Fernando Redondo. En el vestuario no tenía esa relación, pero en el campo era el jefe. Otro tipo era Fernando Hierro. Es muy importante tener este tipo de jugadores con un equipo tan joven”.

Kiko Narváez: “Hay gente que lleva el brazalete y a la hora de dar las charlas los da otro jugador. Me acuerdo del ejemplo de Solozabal”

El encuentro frente a Croacia

Álvaro Benito: “A priori igualado. Tienen el plus de la experiencia y tienen mucho nivel en el centro del campo. España si creo que necesita hacer las cosas bien para ir pasando rondas. Un partido gris y lo tenemos muy complicado. Si tú circulas el balón bien España es muy competitiva. Cuando no domine va a sufrir. España necesita que las cosas les salgan bien. Francia en un partido malo te puede enchufar dos, nosotros no”.

Kiko Narváez: “Fíjate lo que dice Busquets. Creo que no se van a volver locos. Es un equipo que está acostumbrado a competir y estamos hablando de gente que está muy curtida y hecha. Es un partido que puede pasar cualquier cosa”

La mayor virtud de España

Kiko Narváez: “Lo hemos visto desde arriba. Asumimos muchos riesgos en la prensión. Koke y Busquets no son Pogba y Kante. Eso exige mucho. Creo que a Busquets le ayuda mucho tener esos tres delanteros presionando”

Álvaro Benito replicaba a Kiko Narváez: “Ese es un trabajo que no se ve de Morata. España ante los equipos que saquen el balón desde atrás se les puede hacer daño, porque tenemos grandes defensores arriba. Morata es un portento físico. En el contexto de un rival que asuma riesgos podemos aprovecharnos de esa presión alta”.

Los jugadores revelaciones de la fase de grupos

Álvaro Benito: “Te diría uno que es Spinazzola y otro que es Pogba. Nunca me ha entrado por el ojo, siempre más de highlights que de hacer las cosas con sentido. Nunca le había visto con esa regularidad y poniendo ese sentido al juego. Siempre le he visto que separaba lo individual de lo colectivo y en esta Eurocopa me está sorprendiendo”.

Kiko Narváez: “Me han sorprendido los jugadores de Italia. Lo de Lukaku ya no es novedad. Y Dinamarca me ha gustado mucho. Es un equipo de los que más me ha impresionado”

La renovación de Messi

Jordi Martí: ”Lo ideal sería que Messi no esté ni un solo día sin contrato. El cumple de Laporta es el 29… Las voluntades mutuas son seguras. Tebas tiene que exigir que ese contrato cumpla con lo reglamentario. Otra dificultad es que Messi se tendrá que rebajar el sueldo estos próximos dos años, pero esto habrá que pagarlo en el futuro”.

Luis Flaquer: “El contrato de todos los contratos por el agravante de la situación económica y de todos los puntos que habrá en ese acuerdo. Es un contrato del que se entiende la tardanza, pero espero que no pase del 30 de junio. La sensación es que Messi marca más los tiempos que el Barça, que están deseando anunciarlo cuanto antes”.

Jordi Martí: “Durante la candidatura se manejaba un documento en el que Barca y Messi iban de la mano. Esto tiene su complejidad y no sé hasta qué punto Messi se quiere comprometer. El mandato de Laporta caduca en cinco años, no sé si el contrato podrá superar ese tiempo. Y otra es que Messi también pidió un asunto deportivo. Fíjate la complejidad”.