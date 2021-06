Cesc Fábregas pide un voto de confianza para la Selección: "Nosotros también vivimos algo muy duro"

Cesc Fábregas pasó por El Larguero para mantener una charla muy animada con Kiko Narváez, Álvaro Benito y Manu Carreño. El exjugador del FC Barcelona dio su opinión de la nueva selección de Luis Enrique y comparó su situación con la España de 2006.

El mítico penalti frente a Italia

El ex jugador de la selección española recordó uno de los momentos más memorables de la historia de la selección, su penalti para ganar la Eurocopa de 2012: “Fue un momento muy especial. Yo no tiraba un penalti desde cadetes. Era joven y a mí no me tocaba ni uno. A nivel profesional fue el primero”.

Los penaltis fallados

Gerard Moreno y Álvaro Morata fueron los lanzadores de la pena máxima, sin el acierto de convertirla. Cesc Fábregas decía no sentir preocupación por este tema: “Prefiero que pase ahora que en un momento importante como en Rusia. Espero que esta vez si nos pitan más penaltis la suerte caiga de nuestro lado. Nuestra generación en 2006 pasamos por momentos muy críticos, pero la gente no se acuerda. Hay que darles la oportunidad de equivocarse y sobreponerse”.

Luis Enrique y su labor de reconstruir

El ex jugador del FC Barcelona, Chelsea y Arsenal entre otros afirmó que todos los equipos tienen un proceso de adaptación: “No he tenido la suerte, pero muchos compañeros si y hablan de él superbién. Todos los equipos necesitan tiempo y los entrenadores, sobre todo. Los entrenadores te hablan de seis a ocho meses para que se adapten sus jugadores. Es el primer torneo internacional para muchos jugadores, han pasado ese pequeño bache y esperemos que ahora les vaya bien”.

La similitud con la selección de 2006

Cesc asemejaba los problemas que ha pasado la selección con los que vivió él con Luis Aragonés en 2006: “Nadie tiene la obligación de ganar los tres títulos seguidos. Nosotros también tuvimos nuestros problemas. No sé si os acordáis de ese 2-0 frente a Suecia. Fue uno de los momentos más duros que he vivido como futbolista. Ver a la prensa echarse encima de Luis, recuerdo sentarme con ‘Puyi’ y decir ’Pobrecillo le están avasallando’. Luis era el entrenador perfecto y ahora estamos en esa fase de reconstrucción y Luis Enrique ha hecho más de lo mismo”.

Además, Fábregas apeló a la confianza en este grupo de jóvenes: “En ese momento éramos buenos jugadores, pero también se nos criticaba. Para un jugador es muy importante coger confianza. Por eso siempre doy ese pequeño voto de confianza, porque el futbol es así”.

¿Estás viendo la selección?

Cesc comentó lo aficionado que sigue siendo a disfrutar de los partidos a todas horas, y no podía ser menos de la selección, a la que analizaba así: “Hay ciertos momentos en los que pides un poquito más a la hora de ir más adelante. Trabajan muchos los conceptos y Luis Enrique está intentando poner muchos matices. Repetición tras repetición, es un fútbol muy mecanizado. Se está perdiendo un poco la libertad. Soy muy amigo de Morata y ojalá que acabe metiendo una porque le puede afectar positivamente. Hable con él, pero para pedirle cuatro entradas”.

Su futuro

Habrá conexión Cesc- Fútbol durante mucho tiempo. El futbolista catalán ve imposible dedicarse a otra cosa: “Es una cosa que me apasiona. El futbol es mi pasión y no puedo vivir sin él. No me veo sin el día a día de oler el césped. A la que deje el futbol me meteré rápido a estudiar y leer para volver rápido como entrenador”.

¿Con qué entrenador mantendría una charla?

Cesc valoró positivamente el trabajo del técnico campeón de Europa. Además, comentó una pequeña anécdota: “He tenido la suerte de estar con los mejores de la historia. Tal y como han ido las cosas este año, con Thomas Tuchel. Él me hizo una bromita con “eh, tranquilo” este año. Me pareció una persona muy inteligente y es un tío que dices tiene algo que me gustaría conocer. Luego se fue al Chelsea y le dio un cambio tan radical que me hizo querer preguntarle cómo les ha sacado ese rendimiento a sus jugadores”.