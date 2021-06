Un día antes de la cosecha

Lo que parecía que iba a ser un día cualquiera de cosecha, acabó siendo uno en el que aprovecharon para “hacer mantenimiento”. La lluvia cambió todos sus planes y atrasó varios días su inicio, aumentando la tensión de los agricultores para recoger la cosecha cuanto antes. En Bañón, un municipio pequeño de Teruel, Marcos Garcés nos cuenta que está siendo un junio bastante lluvioso y que “el mal tiempo puede fastidiar en solo unas horas el trabajo de un año”. “Sembramos en octubre y estamos a merced del clima hasta que cosechamos en julio”, comenta.

Los seguros agrarios han sido la gran conquista de su sector para hacer frente a estos contratiempos, aunque reconoce que “económicamente no es tanto desastre, es más emocional”. Nos explica, además, que el granizo no tiene nada que ver con la sequía, “el granizo es un show”. “Si tienes unos 6.000 kilos por hectárea, puedes pasar a tener 1.000 en tan solo un segundo”, añade.

En Sada (Coruña), el pescador Manolo Presas nos cuenta que su mundo también “depende de la climatología”. “Antes de salir a trabajar siempre tenemos que mirar el tiempo”. A esto se les añade otro inconveniente y es que si no van a trabajar, no cobran. Ana Corredoira también se levanta cada mañana con miedo. En A Cernada (Lugo), “puede ocurrir de todo”. “Un vendaval puede levantar el techo de la cuadra, un corte de luz puede afectar a las máquinas y un problema sanitario puede llevarnos a la ruina”, explica. En el caso en el que tengan un animal dudoso con alguna enfermedad, hay una inmovilización de casi un año e incluso puede conllevar el sacrificio de todos los animales de la granja, por lo que “si no hay seguros, levantar cabeza es imposible”.

En el caso de Marcos, son tales las consecuencias que, en verano, “puedes estar los 40 días de cosecha maldiciendo tan solo un día de granizo”. No a todos los cultivos les afecta por igual, “la cebada y la avena se granizan muy fácilmente”, por ejemplo. Además, se están dando cuenta de que las variedades antiguas son las que mejor aguantan las granizadas y las sequías, incluso son las que menos problemas de hongos tienen, que por el cambio climático y debido a que no hace frío suficiente en invierno, está habiendo más enfermedades de este tipo.