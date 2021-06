Miles Davis y el colapso de un genio

Miles Davis presumía de haber cambiado el rumbo de jazz en numerosas ocasiones y tenía razón. Davis inventó estilos, imaginó sonidos y dejó un legado inmenso de un tipo que vivía la música de una manera especial.

El primer gran momento de Miles Davis llegó a mediados de los años cincuenta cuando dio con el sonido que estaba buscando, el cool jazz, pero sacar ese sonido de dentro no fue sencillo y estuvo marcado por un viaje a París, una depresión y un alumbramiento. De aquella experiencia salió Birth of the Cool, nuestro disco de esta semana, un álbum con una historia fascinante, para empezar porque se graba en tres sesiones entre 1949 y 1950 y se edita en dos versiones.

Davis empezó a perpetrar este álbum con 22 años cuando andaba a la caza de un nuevo sonido tras sus días con Charlie Parker. En esas fue invitado a tocar a París, un París que celebraba el fin de la ocupación nazi rendido al jazz estadounidense. En Francia, Miles era una estrella, allí se olvidó del racismo y se enamoró de Juliette Greco, con la que tuvo la gran historia de amor de su vida, una historia que no se sabe si duró una semana o el resto de sus días y que es el punto de partida de Miles en París, la novela gráfica de Salva Rubio, nuestro invitado de esta semana.

Portada de Miles en París, la novela gráfica de Salva Rubio / Norma

En París, Davis vivió un shock cultural, musical y emocional tremendo y de allí regresó con la sensación de tener algo especial entre manos: ese nuevo sonido que andaba buscando y que iba a rematar en la tercera sesión que quedaba pendiente. Pero nada sería sencillo. Cuando regresó vio que las dos primeras sesiones habían sido ya editadas sin apenas éxito. Nadie entendía ese nuevo formato con nueve músicos, ese sonido que Miles andaba persiguiendo.

La tercera sesión de grabación se canceló y Miles, que había escapado de Charlie Parker por las drogas, acabó convirtiéndose en adicto y cayendo en una profunda depresión. Aunque las drogas le acompañaron muchos años más, el músico consiguió desintoxicarse y volver al estudio para terminar la tercera sesión. “Perdí el sentido de la disciplina y empecé a ir a la deriva y antes de darme cuenta era adicto a la heroína”, llegó a decir Davis de aquellos años.

Finalmente, Miles regresó a casa, se limpió el cuerpo y la mente y volvió a terminar el trabajo empezando de nuevo poco a poco y desde abajo. Cuando las tres sesiones se completaron el disco volvió a salir como Birth of the Cool en 1957, ocho años después de la primera sesión de grabación. Fue un gran éxito, pero para entonces Miles ya estaba a otras cosas, a la caza de otro sonido que llegaría dos años después con el nombre de Kind of Blue, aunque esa ya es otra historia.

Para este fascinante viaje por esta etapa de la vida de Miles Davis no acompaña Salva Rubio, gran conocedor de la obra del trompetista y autor de reconocidas novelas gráficas como Miles en París, Django mano de fuego o El fotográfo de Mauthausen. Además, como siempre, contaremos con los reportajes de Lucía Taboada.