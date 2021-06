Joao Félix pudo estrenarse en los octavos de final de la Eurocopa 2020 ante Bélgica en una noche amarga para su selección. Portugal cayó eliminada por la mínima, el jugador del Atlético de Madrid apenas aportó en los compases de necesidad de los suyos y su juego terminó desquiciando al exfutbolista Roy Keane, quien no ha dudado en atacar esta versión durante la retransmisión del partido en ITV Sports.

"¡Joao Félix es un impostor!", insistía el irlandés desde la mesa de comentaristas. Visiblemente encendido, el exjugador se puso en la piel del resto del vestuario ante la joya del fútbol portugués. "¿100 millones? Si fuera Cristiano Ronaldo iría tras él en el vestuario", alegaba desde su posición.

El colchonero no fue el único luso que recibió las críticas de Roy Keane. "Félix y Bruno Fernandes me estaban volviendo loco. Estoy muy enfadado por eso, especialmente porque son jugadores de calidad. Ver a jugadores así recular y fallar... ¡Al menos disparad a puerta y probad al portero!", acabó de cerrar en su intervención, muy crítico con el papel de una Portugal que no podrá revalidar su título de campeona de Europa.

En esta eliminatoria de octavos, Joao Félix dispuso de sus primeros minutos en el torneo. Después de una fase de grupos sin hacer acto de presencia, el futbolista rojiblanco saltó al campo para disputar algo más de media hora en la que su equipo ya demandaba una reacción para voltear el 1-0 existente en el marcador. El refresco no sirvió para modificar el resultado y Portugal ya ha hecho las maletas de vuelta a casa.