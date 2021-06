Joao Félix se operará en Lisboa de su tobillo y estará alrededor de un mes de baja

Joao Félix va a tratar de cortar de raíz todos los problemas que ha venido arrastrado en su tobillo durante los últimos días. Esas molestias ya le hicieron perderse el inicio de la Eurocopa y, tras la eliminación de Portugal al caer derrotada frente a Bélgica por 1-0, el luso ha decidido operarse esta semana en Lisboa.

El equipo rojiblanco cree que estará de baja alrededor de un mes de baja y se espera que se incorpore a la pretemporada del Atlético de Madrid en las mismas fechas que tenía previstas al jugar la Eurocopa. El club cree que para el arranque de temporada, mediados de agosto, pueda estar disponible para Simeone.

El futbolista del Atlético de Madrid no ha terminado de demostrar el precio que el equipo pagó en su día por él. Quizá lastrado por el peso económico o quizá también por el tema de las lesiones, Joao Félix no ha dado el salto definitivo para ser un futbolista de primera plana. De hecho, en los últimos partidos del cuadro 'colchonero' en los que el equipo dirigido por Simeone se jugaba levantar el campeonato de Liga, el portugués no apareció en el once titular del técnico argentino.

Desde el final de Liga, el jugador portugués tan solo pudo disputar una parte del amistoso que disputó el combinado luso frente a España que terminó 0-0. Además, no disputó ningún minuto de la fase de grupos de la Eurocopa por las molestias en su tobillo. Un poco más de media hora frente a Bélgica ha sido su pobre bagaje en el torneo. Joao ha decidido poner tierra de por medio y operarse para poder olvidarse de sus problemas para comenzar la temporada con el Atlético de Madrid de la mejor forma posible.