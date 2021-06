El agente de Diego Costa sobre su futuro: "Él quiere jugar allí"

Diego Costa está buscando un nuevo equipo después de su paso por el Atlético de Madrid. Tras dejar la capital española en mitad de la temporada, varios conjuntos han mostrado interés en el futbolista hispano-brasileño de cara a la próxima campaña. Con 32 años, aún le quedan buenos partidos por hacer y es que todavía sigue conservando sus características que le hicieron ser un gran delantero dentro del panorama europeo. Su último momento como futbolista fue en la primera mitad de la temporada 2020-2021, con el conjunto rojiblanco. En siete partidos disputados, anotó dos goles: frente al Elche y frente al Granada.

Su representante, Pedro Santos, declaró al diario AS la más que posible marcha del delantero rumbo a Turquía, más concretamente al Besiktas. Confirmó que ya están contactando con el club y que tienen un proyecto interesante. El conjunto blanquinegro va a jugar Champions League desde el inicio de la temporada 2021-2022 y eso interesa a Diego. "El Besiktas parece preparado para ofrecer un contrato a nosotros por él. Me dicen que presentarán una oferta oficial dentro de un par días. La evaluaremos. Diego quiere jugar en el Besiktas", afirmó su agente.

Además, lejos de lo que pueden pensar muchos aficionados cuando un futbolista llega a una determinada edad, Pedro Santos señaló que él no se mueve por el dinero. Es más, en el caso de que ese hubiera sido su primer interés, se hubiera ido a jugar a Arabia Saudí porque recibe muchas llegadas de ese país para que Costa juegue con ellos. "A ver si avanzan las negociaciones con el Besiktas. Un equipo turco Adana Demirspor que ascendió a la primera división ya ofreció por Diego. He recibido la oferta del Trabzonspor el pasado enero por él. El Fenerbahçe se interesaba por Diego el verano pasado. Pero hoy por hoy sólo hay único equipo en Turquía que muestra un interés verdadero por él y es el Besiktas", apuntó su representante al diario AS.