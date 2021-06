No solo es el clima político

Este lunes de fútbol puede ser un comienzo de semana marcado por señales para la esperanza. Con mucha cautela, pero para la esperanza. Para empezar, hay acuerdo, uno más entre Gobierno, patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones: se revalorizarán de acuerdo a la subida de los precios, ya no estarán vinculadas a que vivamos más o menos, el déficit lo asume el Estado y salen de la caja de donde se paga a los jubilados y se acercará la edad legal y la edad real de jubilación.

Bruselas bendice este acuerdo. Para continuar, mañana se verán en la Moncloa el presidente del Gobierno y el de la Generalitat catalana. Llega el momento de decirse a la cara las diferencias a la cara para empezar a negociar lo posible y dejar claro lo que no lo es. Anoche la foto de la cena del Mobile con Felipe VI, Sánchez, Aragonés y Colau sentados a la misma mesa permite pensar que, pese a los numeritos, los indepdendentistas aterrizan en la realidad. Lo que no es poco, viniendo desde donde venimos.

Los acuerdos con los agentes sociales y los primeros deshielos en Cataluña no arreglan todos los problemas, ni mucho menos, pero señalan el camino, el único camino para atender las prioridades sociales y económicas de este pais en la salida de la crisis. Pero como siempre, y como si se tratara de autopistas paralelas por la autopista de la política de los políticos, no hay acuerdo, ni deshielo, ni nada que se le parezca. El PP ha decidido que con los españoles que no les votan, no quiere compartir ni siquiera la memoria de las víctimas del terrorismo.

Y por supuesto, han arrancado de la Constitución las páginas correspondientes a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, donde ahora mismo tienen mayorías que no les corresponden. No es solo un problema de clima político, es un problema que impide algo más profundo: el abordaje de los grandes asuntos con un mínimo consenso transversal. No hay manera, aunque al Gobierno hay que exigirle que no deje de intentarlo.