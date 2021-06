Lo de hoy es reconciliar a la gente con La Roja

La selección española se ha reconciliado con toda la afición y ha dado un ejemplo espectacular de unión, de fe y auténtica resistencia mental frente a Croacia en los octavos de final de la Eurocopa 2020. 5-3, un resultado histórico que quedará en la memoria de muchos, y entre otros, del director de El Larguero, Manu Carreño. Destaca el compromiso, la creencia en el plan establecido y los nombres de un colectivo por encima de los propios.

"España ha sido, durante todo el paritdo, fiel siempre a una idea a un estilo. Podíamos habérnosla pegado, pero no hemos cambiado la forma de jugar. España ha sabido levantarse de un mazazo con veinte minutos espectaculares", comenzó exponiendo Manu Carreño, alegando al plan del seleccionador, del que se acordaría al final de la portada de El Larguero.

Un colectivo por encima de los nombres propios

Son muchos nombres los que ha querido rescatar Manu Carreño: un prtagonista Unai Simón, Laporte, Busquets, Koke... sin embargo, prefirió quedarse con uno por encima de todos los demás, Álvaro Morata: "El partido de Álvaro Morata me ha parecido sublime, me parece spectacular su partido", para más tarde rendirse ante el nivel colectivo de una selección que se ha plantado en los cuartos de final en esta Eurocopa, y que se verá las caras contra la sorprendente Suiza, tras cargarse a los franceses: "Hacía mucho tiempo que no veía un partido tan completo de la seleccion española".

La opinión de @ManuCarreno



"Si este equipo está donde está, todos tenemos que señalar a LUIS ENRIQUE. Este es el éxito de Luis Enrique"



"Lo de hoy es un punto de inflexión. Es reconciliarse con La Roja, a la cual a partir de ahora la miramos con otros ojos"

El camino de España hasta los cuartos

El comienzo del torneo, hasta el partido de Eslovaquia, no parecía de buen augurio para La Roja y Manu Carreño quiso reflejar cómo ha sido este camino hasta los cuartos de final: "Empezó la Eurocopa y mirábamos muy de perfil a la selección. Lo de hoy es un punto de inflexión, lo de hoy es enganchar a la afición, es reconciliarse con La Roja", sentenció con optimismo.

Sin embargo, si hay un gran triunfador en el partidazo de la selección, si nos fijamos en todas las críticas recibidas hasta ahora, ese es el seleccionador nacional, Luis Enrique. Las dudas con su lista, sus onces, en definitiva, unas decisiones con mucha personalidad que despertaban todo tipo de opiniones a favor y en contra, y que el director de El Larguero también ha querido recordar para otrogar el 'cacho de pastel' que se merece el seleccionadror: "Dijimos antes de empezar, si este equipo se la pegaba señalaríamos a Luis Enrique, así que si estamos donde estamos es por Luis Enrique. Pudo haberle salido mal pero le ha salido cojonudamente bien a Luis Enrique. Hemos salvado la Eurocopa, así que pase lo que pase, este es el éxito de Luis Enrique", afirmó.