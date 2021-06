Lista negra de Hacienda

La Agencia Tributaria ha publicado este lunes su lista de morosos -por una cuantía que sigue, por séptimo año consecutivo, prácticamente invariable: el dinero que Hacienda reclama deuda se sitúa en los 14.100 millones de euros (apenas baja un 1%)-. De ese monto, el 95,2% de las deudas son de empresas con el fisco -unos 13.427 millones de euros- entre las cuales, el grupo mayoritario son nombres de constructoras y promotoras inmobiliarias que todavía no se han recuperado de la crisis de 2008: la mayor deuda de España la registra la promotora Reyal Urbis a la que Hacienda reclama 341 millones de euros. Además, en la lista figuran nombres como Martín Fadesa, que adeuda 27 millones de euros o la promotora Polaris World, que debe todavía 23,2 millones de euros. En total, el listado incluye 363 nuevos deudores corporativos que tienen 975 millones de euros de deuda pendientes, todos ellos con pagos pendientes superiores a un millón de euros, pero el Ejecutivo quiere ampliar esa lista a todos los que tengan deudas superiores a los 600.000 euros.

El 4,8% de fondos pendientes de pago restantes se refieren a personas físicas, y en la lista aparecen nombres tan conocidos como Carlo Ancelotti, Dani Alves -que adeuda 2,089 millones-, o Ildefonso Falcones, el autor de ‘La catedral del Mar’ -1,306 millones de euros, además de financieros y cargos públicos. Algunas de las personalidades que aparecen son viejos conocidos, como Rodrigo Rato, que el año pasado salió de la lista y este ha vuelto con una deuda de 1,365 millones; o Mario Conde, que debe 8,365 millones de euros. Sin embargo, el dilema que plantea esta lista negra es si realmente tiene utilidad para recaudar o simplemente señala a aquellos que no han contribuido con las cuantías que Hacienda exige porque, además, los nombres que figuran no se restringen a aquellos contra los que existe una sentencia firme, sino también a los que se encuentran inmersos en contenciosos con Hacienda.

“Lo cierto es que debe contemplarse como una medida más dentro de un conjunto de medidas para intentar mejorar la aplicación del sistema tributario y hay algún dato que indica que esta restricción del derecho a la privacidad, que sin duda lo es, es efectiva en alguna medida para reducir la morosidad: si contemplamos la lista de 2020 han salido, respecto a la primera lista que se publicó en 2015, el 54% de los contribuyentes. No han salido tantos porque entran otros nuevos, pero parece que alguna eficacia tiene de cara a la reducción de la morosidad” explica en Hora 25 de los Negocios Jesús Rodríguez Márquez, ex director del Instituto de Estudios Fiscales y analista de Fundación Alternativas. “El problema, en particular con el caso de las empresas constructoras y de la crisis anterior, probablemente la mayor parte de esas empresas están en situación de concurso, en liquidación, y resulta muy complicado que vayan a abonar esas deudas” apunta Rodríguez Márquez.

Luis Planas, ministro de agricultura, aplaude el acuerdo de la PAC

Los países de la Unión Europea aprueban el acuerdo sobre la reforma de la PAC, que establece las reglas generales para la distribución de unos fondos que suponen para España 47.600 millones de euros hasta 2027 a repartir entre casi 700.000 titulares de explotaciones agrarias.

Una parte del dinero -un 20% en el caso de España- se destina a un fondo para su redistribución entre los pequeños y medianos agricultores, otro 25% a los denominados ecoesquemas: para primar practicas productivas encaminadas a la sostenibilidad medioambiental y se introduce lo que se denomina condicionalidad social: la concesión de las ayudas directas se vinculará al cumplimiento de prácticas laborales correctas y será voluntario desde 2023, pero obligatorio a partir de 2025.

Desde el Gobierno, leen este acuerdo “de forma muy positiva”, señala el ministro del ramo, Luis Planas, en Hora 25 de los Negocios, aunque matiza “esta era la base de partida, porque el Consejo Europeo de julio del año pasado determinó esa cantidad, 47.724 millones de euros, que es una gran cantidad, para justamente poderlo aplicar con las decisiones que hemos acordado hoy en Luxemburgo”.

Respecto a la redistribución entre pequeños y medianos agricultores, apunta Planas “de lo que habla (el texto) es de un mínimo de un 10% de una medida redistributiva, que yo creo que es muy importante. Creo que esta PAC, que es nueva por dos razones básicas -porque debemos los Estados miembro, cada uno, elaborar un plan estratégico nacional y, al mismo tiempo, tiene una condicionalidad y un enfoque ambiental muy importante, pero además tiene que ser redistributiva, tiene que llegar a quien más la necesita y, para eso, elaboramos el Plan Estratégico Nacional, para determinar quién realmente necesita la PAC y eso es nuestra gran clase media de la agricultura familiar y profesional y parte de las decisiones que hemos tomado hoy van en ese sentido”.

Además, el ministro descarta que los requisitos de sostenibilidad resten competitividad. “Creo que más bien al contrario, es decir, creo que este enfoque de la PAC hacia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático era un enfoque necesario, es una de las dos grandes novedades de esta Política Agraria Común y yo creo que forma parte de la agenda europea del momento. Tenemos que hacer una producción de alimentos y bebidas que sea no solo saludable y de calidad suficiente, sino que sea también sostenible y por tanto es absolutamente necesaria. ¿Supone eso más gasto? Sin duda yo creo que hay un gasto adicional y también una producción, pero para eso está la PAC, ¿no? Para ayudar al proceso de transición que yo creo que es el de esta década en un sentido de una nueva producción agroalimentaria más sostenible” explica.