"¿Para qué me la haces?": Fernando Simón reacciona a la única pregunta que le hizo perder la paciencia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha rememorado en Buenismo Bien una de sus ruedas de prensa más tensas desde que compareciera por primera vez el pasado 31 de enero de 2020 frente a los medios de comunicación para informar sobre el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Una rueda de prensa, que tuvo lugar en abril de ese mismo año, en el que tuvo que responder a una de las pocas preguntas que le sacó de sus casillas.

Después de actualizar los datos de la pandemia en nuestro país, y explicar cómo estaba transcurriendo la crisis de la COVID-19 en España, Fernando Simón daba paso a la ronda de preguntas para que los medios pudieran aclarar las dudas que tuvieran de cara a hacer sus posteriores piezas informativas relacionadas con el nuevo brote de coronavirus. Entre todas ellas destacó una en la que un periodista le preguntaba sobre el número de fallecidos por la pandemia en nuestro país: "¿Cómo se explica que habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto?".

"Llevamos cinco semanas aislados"

Una pregunta que provocaba una reacción nunca antes vista por parte del médico epidemiólogo, quien abría los brazos de par en par para encogerse posteriormente de hombros y pronunciar una frase que ha quedado en el imaginario colectivo: "Llevamos cinco semanas aislados". A continuación, y a pesar de que reconocía que la explicación era obvia, agradecía poder justificar los datos de la pandemia en nuestro país y poner en valor el esfuerzo de los españoles.

Un año más tarde, y después de rememorar esta reacción junto al equipo de Buenismo Bien, Fernando Simón ha reconocido que no entendió por qué el periodista le hizo dicha pregunta porque, bajo su punto de vista no tenía sentido en ese momento. En primer lugar, el médico epidemiólogo ha recordado que las ruedas de prensa no son su trabajo y que, el hecho de enfrentarse a ella cada día, suponían un extra de tiempo por el que, además, no le pagaban: "Si me hubieran pagado 500 euros por cada rueda de prensa me hubiera retirado en mitad de la pandemia".

"¿Qué mal he hecho yo para que me hagas una pregunta que no tiene sentido hacer?"

Después de que Manuel Burque le recordara que esto era lo más grave que había hecho en una rueda de prensa, Fernando Simón ha querido recordar entre risas que, para algunas personas, había hecho cosas mucho peores. ¿Cómo vivió aquel momento? Fernando Simón reconoce que no le fastidió la pregunta, sino las razones por las que le hizo: "No fue tanto la pregunta en sí. Fue, más bien, la sensación de que la pregunta no la hacían porque necesitaban hacerlo".

Y es que, después de cinco semanas explicando por qué estábamos haciendo confinamiento, el periodista le lanzó esta pregunta para, según Fernando Simón, se equivocaba y decía algo fuera de lugar. Algo que le molestó profundamente, tal y como ha reconocido en el programa: "¿Para qué me haces esa pregunta? ¿Qué mal he hecho yo para que me hagas una pregunta que no tiene sentido hacer?". No obstante, Fernando Simón reconoce que esta pregunta les permitió poner en valor el esfuerzo que hizo toda la gente durante la pandemia.