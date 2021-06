Luis de la Fuente: "¿Pedri? Hablé con todos y me dijeron que su ilusión era estar en los Juegos"

La presencia de seis jugadores que se encuentran disputando la Eurocopa absoluta, junto con Dani Ceballos, Marco Asensio o Mikel Merino, marcan la potente lista de convocados anunciada este martes por el seleccionador sub-21 español, Luis de la Fuente, de cara a los Juegos Olímpicos.

El técnico riojano contará con un equipo muy competitivo en Tokio, empezando por seis jóvenes jugadores que doblarán torneo veraniego tras disputar la Eurocopa, donde España acaba de pasar a cuartos de final después de eliminar a Croacia.

Luis de la Fuente pasó por los micrófonos de ‘El Larguero’ para charlar con Manu Carreño tras la convocatoria que había realizado. Sobre la polémica que se está generando alrededor de Pedri, el seleccionador afirmó que nadie le ha comunicado nada: “A esta hora, no tengo constancia de que el Barcelona vaya a pedirle a la RFEF que Pedri no acuda a los JJOO. No me consta”, comenzó diciendo.

“Hablé con todos los jugadores susceptibles de ser seleccionados y todos me transmitieron la idea de que su ilusión era estar en los JJOO. No somos patanes, no vamos a asumir ningún riesgo, he hablado con todos”, afirmó.

“Alex Domínguez nos comunicó hoy que había dado positivo en COVID, entiendo que tiene que haber medidas excepcionales y se podrán incluir otros jugadores. Yo he sido futbolista muchos años y me hubiera gustado no tener vacaciones. Eso solo le sucedía a los que iban a Eurocopas, Mundiales, etc. En lo que a mí me compete, si los jugadores convocados no tienen ningún tipo de problema físico ni ninguna causa de fuerza mayor, estarán en los Juegos Olímicos”, definió.

"Es cierto que Borja Mayoral quería estar con nosotros, pero que la Roma no le ha dejado venir. Excepto Dani Olmo, todos los que están en el extranjero han tenido inconvenientes para venir: Marc Roca, Fornals...”, lamentó. “Estoy seguro de que el Barcelona no le va a prohibir a Pedri jugar los Juegos Olímpicos”.

Sobre la no convocatoria de Sergio Ramos, el seleccionador se mostró claro: “A medida que se iban acercando las fechas, yo iba teniendo claro que iba a contar con los jugadores con los que venía contando”, dijo.

Preguntando por unas posibles faltas de respeto a Luis Enrique tras las dudas de la Selección ante el mal comienzo en el torneo, De la Fuente afirmó que “sí”. “Pienso que somos claros favoritos a la Eurocopa, Tenemos futbolistas de un nivel difícilmente igualable”, sentenció.

Preparación del equipo olímpico

El equipo olímpico se concentrará este miércoles, a partir de las 20:00 horas, en Madrid y al día siguiente se entrenará en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, antes de desplazarse a la localidad alicantina de Benidorm, donde tendrá lugar la fase de preparación previa a los Juegos Olímpicos.

El 13 de julio la expedición viajará a la ciudad japonesa de Kobe, lugar del amistoso frente a su homóloga japonesa. Y al día siguiente ya viajará a Sapporo, sede de los dos primeros encuentros de la selección olímpica.

El 22 de julio, la selección española se enfrentará a la campeona de la CAF, Egipto, en el Sapporo Dome. Tres días después, el domingo 25 de julio, España jugará frente a Australia. El tercer partido de la selección en la fase de grupos tendrá lugar el miércoles 28 de julio, en el estadio de Santana, frente a Argentina, campeona de la Conmebol.