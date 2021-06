Luis De la Fuente: "¿Si Luis Enrique da positivo? No pasará, pero estoy a disposición de la Federación"

Luis de la Fuente, seleccionador español sub'21 y que ejercerá como absoluto en el partido amistoso de este martes contra Lituania, advirtió de que no viene "a cubrir el expediente", sino "a ganar" y consideró este momento como una "solución excepcional a una situación excepcional".

Sobre un posible positivo de Luis Enrique, De la Fuente dijo que: "No va a pasar. No me lo planteo. Si tuviera que estar, por supuesto que estoy preparado y a disposición de lo que la Federación crea oportuno. Estoy tranquilo y seguro. Estaríamos preparadísimos para cumplir las expectativas".

"Hace 48 horas estaba en Eslovenia, ayer en mi pueblo y hoy aquí. A situación excepcional, soluciones excepcionales. Sabemos lo que significa, el momento que estamos viviendo y hay que estar preparados para situaciones de estas características. Estoy muy tranquilo. Me preocupa la situación en general, pero estoy tranquilísimo porque nos estamos dejando la vida para que todo funcione muy bien", expuso durante la rueda de prensa.

Con más de dos horas de retraso sobre el horario previsto de las 19.45 horas -la rueda de prensa comenzó a las 21.55 horas-, por la espera de los resultados de las pruebas PCR, de las que todo el cuerpo técnico y los futbolistas de la sub'21 que jugarán este martes con la absoluta ante Lituania dieron resultado negativo, compareció el técnico en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Ansioso por jugar el partido de mañana", De la Fuente se siente "seleccionador sub'21", más allá de que este martes ejerza como entrenador del equipo absoluto. "No va a cambiar para nada la forma de trabajar ni la responsabilidad, ni tampoco del cuerpo técnico ni, por supuesto, de los jugadores, que tienen la misma ilusión que yo por jugar el partido y representar a España en la categoría que sea".

"Para mí es un orgullo estar defendiendo a España, a mi país y ocupar el puesto que sea en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)", continuó el seleccionador, que confirmó que no está previsto que este martes jueguen los cinco nuevos convocados por Luis Enrique Martínez (Raul Albiol, Pablo Fornals, Rodrigo Moreno, Brais Méndez y Carlos Soler), sólo los jugadores sub'21.

"Para nosotros es una ilusión enorme. Que nadie dude de que mañana vamos a ganar. Es un partido amistoso sólo para los titulares de prensa. Vamos a ganar este partido. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico estamos entregados y pensando únicamente en ganar. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y una ilusión", recalcó.

"Pasaremos a la historia como seleccionadores absolutos, cuerpo técnico absoluto y muchos de los jugadores van a debutar con la absoluta. La ilusión es tremenda. Eso mueve montañas. Vamos a ser capaces de superar cualquier contratiempo. Es un día bonito. Van a tener la posibilidad de poder demostrar los grandes futbolistas que son", continuó el técnico, "agradecido a la disposición de todos y cada uno" de los jugadores convocados anoche para el encuentro.

"Han demostrado que existe una grandísima profesionalidad de todo el grupo de trabajo, de toda la federación... Batimos todos los récords. El proceso es complejo, difícil, pero tuvimos mucha suerte de que la gran mayoría de jugadores estaban aquí. Entre la rapidez que nos movimos y la disposición de los jugadores por estar aquí aceleró el proceso y pudimos batir ese récord de convocarles en las últimas horas", repasó de la confección de la lista que suplirá a la selección absoluta ante Lituania, un rival del que ya ha recibido toda la información por parte de Luis Enrique y su cuerpo técnico.

También fue preguntado por la situación de que se pueda vacunar a la selección española de fútbol. "En mi opinión, es bueno para el fútbol y los futbolistas que van a representar a nuestro país y a los deportistas que van a estar en los Juegos Olímpicos. Es lo suficientemente importante garantizar la salud de mucha gente que va a representar a nuestro país", aseguró.