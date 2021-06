"En Harvard o Tokio se estudia algo diferente a lo que ha dicho Casado sobre la Guerra Civil"

Pablo Casado ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que "la Guerra Civil enfrentó a quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia", obviando así lo que ha consensuado la historiografía española: que fue una parte del ejército la que se sublevó -en el año 1936- y dio un golpe de Estado militar contra un Gobierno que salió de las urnas cinco años antes, en 1931. Minutos más tarde ha asegurado que el PSOE "amenazaba a su bancada hace 90 años" en una velada referencia a la CEDA. En cualquier caso, no han sido pocas las reacciones desde el propio hemiciclo, pero en Hora 25 queremos sumar también la de Julián Casanova, historiador y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

"Yo creo que el tema de fondo es que este tema durante mucho tiempo no se estudió en las escuelas, en los centros de secundaria, se ha hecho un esfuerzo para explicar a muchas generaciones por qué hubo una Guerra Civil, por qué hubo una política de violencia, por qué la gente vio esto como una guerra más universal, por qué ganó Franco la guerra (...) Hay acuerdos básicos en la historia y si tú conviertes esto en una opinión y legitimas el golpe de Estado, destruyes ese acuerdo", explica Casanova. "No tienen en cuenta que hay una indagación profunda, que va más allá de las memorias familiares", sentencia.

"A nosotros nos queda una labor de educación, una labor de difundir la historia con precisión, sin utilización política. Hay mucha gente desmontando teorías de la conspiración, yo sé que frente a un dirigente como Pablo Casado lo nuestro se queda como una mera opinión, pero no es así, es un tema consolidado en todos los manuales. Se estudia algo diferente a lo que dice Pablo Casado desde Harvard a Tokio", explica el historiador acerca de las palabras del líder de la oposición, que ha tratado de retorcer hasta el extremo el golpe de 1936.

Sobre la segunda referencia del líder del PP: "El PSOE nos amenazaba hace 90 años", Casanova señala que "está suponiendo que su derecha es la fascista, antirrepublicana y antimonárquica de antes del 36, la derecha actual no tiene ninguna derecha que reivindicar (...) Está reivindicando a una derecha totalmente fascistizada"

Y sobre lo primero que ha dicho, el historiador no deja lugar a dudas: "No solo es propaganda, sino que además la República tuvo leyes bastante duras contra los desórdenes públicos y contra el anarquismo, la República tiene una legislación de orden público muy dura, no solo tiene legislación, sino que además sabemos que las leyes que sacaron (...) A mí me da la impresión de que el problema de la derecha histórica es que nunca han conectado el golpe con la República"