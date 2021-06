Las cinco canciones en la vida de Julio Ruiz

Desde hace 50 años, sin descanso, la rutina ha buscado el buen gusto musical hasta encontrarlo. Durante 5 décadas, lo que nunca habíamos escuchado. Lo que creíamos que no existía. Aquello que sólo era una promesa en el universo de las maquetas y grabaciones. Se convirtió en nutritiva costumbre para nuestros oídos. Hasta que el pasado 18 de junio llegó el último baile, los últimos acordes. Y aquella rutina emocionante de buscar la mejor música, 50 años después, ya forma parte, como su nombre, de la leyenda de la radio.

Julio Ruiz, maestro y director del programa musical Disco Grande durante los últimos 50 años, terminó su último programa con 'Brigitte', de Los Planetas. Una canción con la que comienza la entrevista y a la que sigue 'Diana', de Paul Anka, que automáticamente lleva a Julio a recordar su infancia y adolescencia escuchando la radio con su madre. "A mí me hicieron una prueba como presentador de Los 40 y me tiraron", cuenta entre risas Ruiz al explicar el momento en el que se fusiona su pasión por la radio y por la música.

Los Beatles también forman parte de la banda sonora de la vida del periodista musical, y en concreto la melodía de 'All you need is love'. Recuerda Julio cómo fue la compra de su primer vinilo que todavía guarda y que le costó 65 pesetas. Para comprarlo, se ausentó de clase tras verlos en la televisión.

Tras dejar la etapa de Radio Popular, "llega alguien que decide que 'Disco Grande'" abandone la parrilla. Automáticamente, en pocas horas, le llamaron para formar parte de la parrilla de RNE.

'Question', de Moody blues, fue de lo primero que el periodista 'pinchó' en antena. "Era un seguidor absoluto de Caravana y Vuelo 605, los dos programas de Ángel Álvarez", explica Julio a la hora de hablar de referentes.

"Ha cambiado el envase de las maquetas. Antes era una cinta de bobina. Luego fuimos a los CDs y lo último es el enlace. Lo que me parecía que merecía la pena era el único baremo. Ha habido gente a la que he apoyado y ha llegado al estrellato y ahora está haciendo calceta en casa", afirma quien se atrevió a pinchar las primeras maquetas de grupos que luego triunfaron como Nacha Pop, Los Secretos, Dóver o Australian blonde.

Eric Jiménez (Los Planetas), sobre Julio Ruiz

En una entrevista concedida a Fuego y Chinchetas, el batería de Los Planetas y Lagartija Nick, Eric Jiménez, ha reivindicado el legado del eterno director de Disco Grande: "Para mí es una persona fundamental. No ha trabajado de eso. ¡Ha vivido de eso! Ese hombre no se ha jubilado y no se va a jubilar nunca. Lo lleva dentro. ¡Es su vida! Esa gente es la que realmente mueve las cosas. Con esa gente no puede una jubilación, ni una pandemia, ni nada. No se le ha valorado lo suficiente. El problema es que se mide siempre la audiencia y pasa como con Los conciertos de Radio 3 en La 2, que se retransmiten de madrugada, pero a las 4 de la tarde tenemos al escarabajo de la patata haciendo pelotas de mierda. Cualquier escarabajo tiene más protagonismo en televisión que un grupo, y eso me preocupa. Yo siempre procuraré que el nombre de Julio Ruiz no se olvide en la vida".