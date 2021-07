Este jueves, El Sanedrín de 'El Larguero' contó con Antonio Romero, Marcos López, Julio Pulido y Javier Matallanas, además de Camacho y Kiko Narváez. Los colaboradores de El Larguero analizaron la previa del partido entre España y Suiza y los rumores que sitúan a Sergio Ramos cerca del PSG.

El fichaje de Ramos

Las últimas informaciones sitúan al futbolista camero en tierras parisinas. Su fichaje por el PSG parece estar cerca de cuadrarse, pero también tiene dos ofertas desde clubes de la Premier League.

Antonio Romero: “A pesar de que muchos miembros del Sanedrín pensaban que Ramos no iba a tener equipos, está claro que tiene ofertas de los mejores de Europa. Lo que está buscando es un equipo que le dé dos años. Va a ganar más en el PSG que lo que ganó en el último año en el Real Madrid”.

Julio Pulido: “Pensé que iba a fichar por una liga menor. Al televisarse sus partidos vamos a ver si Ramos sigue teniendo el nivel necesario. Muchos comprobarán que Ramos podía haber tenido dos años más en el Real Madrid”.

Kiko Narváez: “Con la edad él ha madurado y se alimenta de desafíos. Puede ser uno de ellos el competir al máximo nivel y porque no volver con la selección. No tengo ninguna duda de que va a demostrar que vale”.

José Antonio Camacho: “Una vez que se ha ido del Madrid que se vaya al mejor equipo y creo que mejor ahora mismo no lo hay. No se le puede pedir nada, solo desearle mucha suerte. Fue el último homenaje que se dio en el Madrid. El que tiene que mirar por su futuro ahora es Sergio Ramos”.

Ausencia de público en Rusia

La asignación de las once diferentes sedes ha complicado que los aficionados puedan desplazarse a ver a la selección. La situación sanitaria no permite la movilidad con total normalidad y los hinchas desplazados hasta San Petersburgo son pocos.

Antonio Romero: “No recuerdo que pasase esto en la noche previa de un gran partido. La realidad es que la fan zone la pueden cerrar porque no hay absolutamente nadie. Creo que esto va a ser difícil de repetir. Además, en lo deportivo es injusto. Si Inglaterra llega a la final ha llegado con una ventaja que el resto no tienes”

Julio Pulido: “He visto a un español. Nos ha dicho que van a ser unos 200 o 300 aficionados de peñas y españoles que vivan aquí en Rusia. La UEFA lo que tiene que entender es que esto lo aguanta la afición.”

Javier Matallanas: “Las once sedes me parecen una barbaridad. Este modelo no representa lo que es la Eurocopa. Es una lástima porque esto es para la gente. Pase España o no pase, parece que está hecho para Inglaterra”.

¿Ha cumplido España las exigencias?

La selección cumplió el objetivo de llegar a cuartos de final. Ahora, los de Luis Enrique tratarán de imponerse a la selección Suiza para colarse en semifinales. ¿Ha cumplido España las expectativas? ¿Sería una decepción caer en cuartos?

Marcos López: “Para mí sí porque Luis Enrique ha construido algo. Lo más importante es tener una base. Ha creado una identidad de grupo y es fundamental la presencia de Azpilicueta y Busquets. Evidentemente sería mucho mejor hablar de esto en semifinales o en la final. Hasta ahora es objetivo cumplido. Este es el partido de su vida. Es la frontera que marca generaciones”

Julio Pulido: “Para mí sería un bajón tremendo. El partido ante Croacia devolvió la ilusión a los aficionados. España subiría a la elite del futbol. Hace falta dar ese salto futbolístico y se ha notado en las caras. Luis Enrique estaba tenso y ya se nota que España se está jugado cosas importantes. Ha dado muy buena sensación como para quedar eliminados”

Kiko Narváez: “Pase lo que pase pienso que el entrenador perfecto para la selección es Luis Enrique. La gente está muy ilusionada y perder sería un palo. Si fuese un partido normal yo me lo llevaría. El míster ahora puede intervenir con los cinco cambios y el cansancio va a ser muy importante”.

José Antonio Camacho: “Yo creo que las exigencias son de que la afición piensa que España va a ganar. Hemos pasado de ser muy pesimistas a muy optimistas. Me gusta saber que va a haber un grado de dificultad y espero que los jugadores piensen en esa dificultad”

Javier Matallanas: “Está haciendo una Eurocopa buena. Si España impone su futbol lo normal es que gane. No seme pasa por la cabeza que perdamos mañana. Me estoy viendo ya en Wembley”.

Luis Enrique y sus aciertos

Antonio Romero: “Ha acertado en todo, pero quizás tarde. Ha tomado decisiones importantes y acertadas que son arriesgadas. Principalmente dos. A él Gerard no le cuadra y luego Marcos Llorente y en el lateral no encajaba. Parece que hay gente que está esperando a que Luis Enrique saque la pistola. A Luis aragonés se le mató por la convocatoria de 2008. Esto no solo le ha pasado a Luis Enrique”.

Marcos López: “Ha sido valiente desde la composición de la lista, apostando por jugadores como Unai Simón o Morata. Lo que necesitaba esta selección era alguien que tomase decisiones. Esta selección se iba apagando”.

Julio Pulido: “Luis Enrique a esta hora ha acertado en todo. Acertó dando confianza a Morata, acertó haciendo cambios, acertó con Busquets, hay que reconocer que ha estado acertado en todo”.

Javier Matallanas: “El aficionado al futbol en España siempre es exigente. La selección no es un club y todos tenemos un seleccionador dentro. Hacemos equipo porque nos enfadamos con las decisiones y nos importa”.