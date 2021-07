Luis Enrique: "No hay ninguna selección mejor que España en esta Eurocopa"

Quedan 24 horas para que la selección española se enfrente contra Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa 2020. El técnico español ha hablado ante los medios de comunicación donde ha abordado varios temas.

Una de las cuestiones era sobre el rival, Suiza, que era la selección menos favorita en el anterior cruce contra Francia y tendrá que luchar la semifinal contra el combinado español. "La realidad es que ha pasado Suiza y lo demás ya no tiene importancia. La suerte o la desgracia, ya se verá, es que ambas selecciones nos conocemos muy bien. Será un rival complicado, es un gran bloque y están al nivel de España", afirmó el técnico español.

Un encuentro que puede recordar al partido que disputaron hace un año en Valdebebas. "El partido de Valdebebas lo cierto es que España fue muy superior, porque solo nos hicieron una ocasión. Ambos partidos contra Suiza fueron complicados, porque presionan, correr y dan problemas. Y no espero nada distinto ahora".

Sobre la fragilidad ante Croacia

A pesar del pase a cuartos de final, también fue preguntado por el resultado obtenido ante la selección de Croacia. "Somos una de las mejores selecciones de la Eurocopa a nivel defensivo, pese a algún fallo individual. El equipo tiene buena actitud y estoy contento de como gestionamos los minutos finales ante Croacia. Lo que no me gustó fue lo que hicimos con el balón en ese tramo, no de lo que no hicimos sin la pelota", señaló.

También comentó sobre el fallo que ocasionó el primer gol de los croatas. "No hay que lamentarse por el error, porque lo que importa no es el fallo sino lo que haces después de fallar. La memoria de pez, que le escuché a Rafa Nadal, es lo mejor después de un fallo. Los errores de concepto hay que corregirlos, pero los de ejecución son solucionables. El fallo de Unai Simón fue de los segundos y Unai nos ayuda en el juego y es un jugador sobresaliente".

La importancia del nivel físico

España consiguió el pase a cuartos de final en la prórroga al igual que Suiza. Ambas selecciones llevan un gran nivel de desgaste tras jugar 120 minutos en el anterior encuentro. Algo que no preocupa a Luis Enrique. "Lo físico no nos van a condicionar en absoluto. Los números de los jugadores son impresionantes. Si de cabeza vas bien, vuelas. Lo emocional y lo físico están conectados. Físicamente estamos a tope".

Tampoco ha desvelado que jugadores partirán de inicio en esta cita tan importante. "Todavía no sé si haré cambios, ya lo decidiré. Tengo tanta confianza en los 24 que puede jugar cualquiera", señaló.

Y para finalizar, nuestro compañero de Cadena SER, Antón Meana, preguntó al seleccionador nacional sobre si ve a alguna selección mejor que España. Luis Enrique fue clara con su respuesta. "No", concluyó el técnico y se daba por finalizada la rueda de prensa.