Multinacionales, sí, pero Cospedal

Cierto que cada día nos trae una gran noticia. Ayer, por ejemplo, fue ese acuerdo de 130 países para que las multinacionales paguen no menos de un 15% de impuestos y lo hagan, además, en los países en los que obtienen sus gigantescos beneficios. Ya dijimos en este Ojo que el acuerdo podía haber sido más ambicioso, pero contar con 150.000 millones de euros a partir de 2023 no son pelos de cochino. Bienvenidos sean, que alguno de esos millones recaerá, finalmente, en nuestra sanidad o educación públicas.

Pero no sería justo que tanta novedad sideral nos tape las vergüenzas nacionales, de vuelo gallináceo, como esos encuentros incomprensibles entre Dolores Cospedal, ex secretaria general del PP, ex ministra de Defensa, ex presidenta de Castilla-La Mancha, o sea, una estrella rutilante del equipo próximo a Rajoy, con ese comisario, llamado Villarejo, de ridículo traje de camuflaje con gorra de jubilado. Y no olvidemos al marido de la interfecta, que vaya usted a saber qué pintaba en todo esto. ¿El coche oficial? ¿Citas secretas? Urge toda la verdad. Ya.