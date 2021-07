Pablo Díaz, ganador de 'Pasapalabra': "En el programa he estado un año, pero llevo estudiando desde 2015"

Tras más de un año de muchos intentos, Pablo Díaz lo ha conseguido. Este violinista de 24 años consiguió el pasado jueves completar el rosco final de ‘Pasapalabra’ y conseguir el bote del programa que asciende a 1.828.000 euros, la tercera cantidad más alta del programa en España. El ganador tinerfeño se ha asomado a ‘La Ventana’ en este desplazamiento especial a Las Palmas de Gran Canaria.

Quizás por casualidad, Díaz procede de las islas, en concreto de Tenerife, y es violinista al igual que su familia. De hecho, ha afirmado que la música tiene una gran importancia en su vida: “Ha sido una de las cosas más importantes de toda mi vida y lo sigue siendo. Acabo de terminar un máster de violín en Ámsterdam de manera online y hago música en mi canal de Twitch con conciertos online”.

Ganar el bote ha supuesto un trabajo constante durante muchos meses, y Díaz ha comentado toda su preparación: “En el programa he estado un año, pero yo llevo estudiando desde 2015. Hay palabras que son dificilísimas”. No obstante, la última palabra del rosco que le dio la victoria, ‘dux’, no fue precisamente difícil. “Es mucho estudio y hay que ser muy constante. Mi estudio se basa en tres partes: aprenderme los roscos antiguos y apuntar las palabras porque hay veces que se pueden repetir, estudiar el diccionario y después ya estudiar cosas de por ahí, que es más azaroso”, ha explicado. Con “cosas de por ahí” se ha referido, entre otros datos, a los nombres de estados de diferentes países.

Aprender tanta información necesita un método efectivo, y Díaz ha comentado que ha hecho uso de la tecnología: “Sobre todo un método de estudio para optimizarlo. No lo hago en un cuaderno, sino que uso una aplicación basada en un algoritmo: las palabras que más te sabes te las pregunta menos y las que menos te sabes te las pregunta más”.

Con el premio obtenido, Díaz tiene claro a qué lo va a destinar: “Principalmente quiero ayudar a mis padres para que no les falte de nada y poder independizarme comprándome una casa”. El programa ha hecho más que millonario a este violinista tinerfeño: “Yo estoy flipando de la suerte que he tenido este año. He ganado el bote, he encontrado a mi novia gracias al programa y he encontrado trabajo. Gracias a la popularidad, mi principal ingreso viene de Twitch”.