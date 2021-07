La crítica más dura contra Xavi Hernández: "Intenta disfrazar que hay un entorno madridista que enturbia..."

El Sanedrín de El Larguero analizó la clasificación de España a semifinales tras imponerse a Suiza en una tanda de penaltis muy emocionante. Jesús Gallego, Álvaro Benito y Miguel Martín Talavera fueron los invitados de lujo.

España ya está en semifinales

Jesús Gallego explicó cuál fue el punto de inflexión del partido entre la selección española y la suiza: “Creo que debimos clasificarnos antes. El partido ha cambiado a partir de la expulsión de Freuler. La expulsión nos ha dado una ventaja que debió haber sido decisiva”.

Álvaro Benito vio a una selección menos brillante de lo habitual: “Creo que pasar de ronda sin sufrimiento es imposible. España no ha estado tan brillante como en otros partidos. Quizás el gol ha provocado cierta indecisión. A partir de Freuler si se ha visto una España que ha hecho bien su trabajo”

A Miguel Martín Talavera no le convenció el futbol presentado por Luis Enrique hoy: “Hoy lo mejor ha sido la victoria, pero España no me ha gustado. Futbolísticamente no ha brillado. La he notado sin chispa. Hemos tenido ocasiones por lo hundido que estaban y porque se han metido atrás, pero creo que hoy han llegado el gol y las ocasiones antes del fútbol. Hemos sido superiores y teníamos que haber ganado antes de los penaltis”.

La selección italiana viene como un tiro

Álvaro Benito analizó las claves para lograr el pase a la final: “Hoy el ritmo de Italia ha sido tremendo. A España no le interesa lo que ha sido hoy el partido de transiciones de Italia. Tiene que cuidar el balón, le interesa algo más ordenado y que los italianos no puedan correr”.

Jesús Gallego trató las decisiones arbitrales como decisivas en los partidos de hoy: “Creo que Italia ha sido mejor que Bélgica. El partido cambia en un penalti de broma. Un poco como ha pasado en el partido de España con la expulsión de Freuler”.

La lesión de Spinazzola

Miguel Martín Talavera, actualmente en Roma para narrar mañana la eliminatoria entre Inglaterra y Ucrania en Carrusel Deportivo, contaba cómo han reaccionado los italianos ante las lesiones de una de sus estrellas: “El mejor lateral izquierdo de la Eurocopa. Cuando se ha lesionado Spinazzola ha habido un silencio sepulcral y la gente entiende que era fundamental en el juego de Italia. Aquí la gente se ha quedado fría”.

Luis Enrique y las opciones de España

Jesús Gallego catalogó a los azzurri como favoritos para llegar a la gran final: “La selección ha rendido mejor de lo que parecía. Los últimos partidos antes de la Eurocopa no convencían. Si algo ha hecho con el equipo es convertir en reconocible a su selección. Hemos conseguido un equipo que antes no teníamos. En semifinales diría que Italia es favorito”.

Álvaro Benito quedó sorprendido por la ronda alcanzada y felicitó a Luis Enrique y jugadores : “Creo que España está por encima de las expectativas. No podíamos saber cuál era el nivel de España debido a la gran cantidad de debutantes. Tras dos partidos de ciertas dudas hemos ido creciendo. Cuando los futbolistas cogen confianza el equipo se siente capaz de todo. Había selecciones con más potencial que la nuestra y están en casa. Mucho mérito para Luis Enrique y para los chavales”.

Miguel Martín Talavera alabó la personalidad del técnico español para hacer una lista que funcione tan bien: “Muchos no entendemos la lista, pero es un equipo que claramente ha ido creciendo. Es el gran ganador, aunque haya nombres propios como el de Unai Simón y Pedri”.

Las palabras de Xavi sobre la selección y el madridismo

Jesús Gallego concluyó El Sanedrín criticando las últimas declaraciones de Xavi: “Es intentar disfrazar que hay un entorno madridista que enturbia porque hay opiniones que afirman que Luis Enrique no convoca gente del Real Madrid porque es antimadridista. Esa no es la opinión general de la prensa. Si llega Xavi y lo dice puede haber gente que le crea, pero eso es falso y hay que decirlo”