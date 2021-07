Elvis Costello y el triunfo de los empollones

Cuando en la primavera de 1977 salieron los dos primeros singles de Elvis Costello el chico todavía tenía un trabajo regular, una vida normal y un sueño musical que parecía solo eso, un sueño. En verano de aquel año salió su primer disco y aquella colección de canciones convirtieron a Declan Patrick en una estrella y a su My Aim is True en uno de los discos de debut más recordados de la música.

Aquel álbum llegó a una escena que vivía su enésima revolución a mediados de los años 70 con el nacimiento del punk, la llegada de la new wave y el despertar de bandas generacionales como The Clash.

El debut de Costello abrió una nueva vía. Tras siete años haciendo canciones y buscándose la vida, el músico encontró cobijo en un sitio ideal para él, Stiff Records. “Yo firmé por un sello independiente que casi se arruina por firmar a tipos que no encajaban en ningún otro sello. Me contrataron porque era diferente, aunque me ficharon como compositor no como cantante, pero cuando se dieron cuenta de la cantidad canciones que estaba escribiendo y del hecho de que nadie más podía cantar mis temas todo cambió”, recordaba el músico en una entrevista reciente.

Portada del disco de debut de Elvis Costello / Stiff

Con 23 años, Costello estaba dispuesto a comerse el mundo y a no desaprovechar su oportunidad. Dejó de lado la idea de ser letrista y asumió con naturalidad que lo suyo era la primera línea del escenario. Formó pareja con Nick Lowe, que ejerció de productor de sus primeros discos, y se lanzó a por todas. Unos meses después, en pleno verano, el chico de las gafas de pasta y aspecto de empollón estaba en la portada de la principal revista musical inglesa.

Una de las cosas más fascinantes de la historia musical son los discos de debut, la capacidad que tienen esas primeras canciones de cambiar la vida de sus autores, de sacarles de sus trabajos y arrojarlos a la carretera, al estrellato, a la mala vida del rock and roll. El debut de Elvis Costello implicó todo eso, un giro en el guion vital de ese chico obsesionado con la música que pudo por fin abrazarla y vivir de ella. Por ello hemos querido recordar esta historia y estas canciones de la mano de Fernando Navarro y Lucía Taboada.