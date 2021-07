Álbum de posguerra: los Balcanes treinta años después

Los tiros y los gritos fueron los sonido con el que se despertaron durante años los ciudadanos de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte. Se cumplen 30 años de las guerras de los Balcanes que provocaron miles de muertos y millones de desplazados. La antigua Yugoslavia fue vanguardia política, económica y cultura y consiguió juntar diferentes etnias, naciones y religiones pero su desmoronamiento fue traumático. En nombre del nacionalismo se mataron entre vecinos, se cometieron genocidios y se pisotearon los derechos humanos. Un de los fotorreporteros que mejor retrató aquellas batallas y las duras condiciones de vida fue Gervasio Sánchez que recientemente ha estrenado en Movistar + el documental 'Álbum de posguerra', en el que vuelve a Sarajevo para reencontrarse y localizar a muchos de los protagonistas de sus fotografías.

Treinta años después del horror continúan siendo visibles los fantasmas del pasado: unas economías que no acaban de arrancar, la falta de oportunidades crónica para una juventud de demanda una mejora en sus condiciones de vida y que reclama más futuro y menos pasado y una generación con heridas de guerra muy recientes marcan el día a día de estos países.

Las fotografías de Gervasio Sánchez son especiales por mostrar el drama humano que supone un conflicto bélico no desde el punto de vida de la sangre y los muertos, sino retratando el sufrimiento y las penurias de la cotidianidad. Una guerra no acaba cuando dice Wikipedia, sino cuando sus consecuencias se superan. Las ex repúblicas yugoslavas son países, todavía a día de hoy, con unas instituciones democráticas débiles y en los que la corrupción es un mal transversal a todos ellos.