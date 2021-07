La selección española está en las semifinales de la Eurocopa en lo calificado por la mayoría de seguidores como un auténtico éxito del combinado nacional entrenado por Luis Enrique. Después de muchas rigurosas y polémicas decisiones, incluida la lista de convocadas para el torneo, se valora un auténtico triunfo del asturiano lo que ha cosechado con un grupo tan joven e inexperto como el que presenta La Roja.

Las preguntas canallas de Carrusel Deportivo

¿Si España gana la Eurocopa será una proeza?

Antonio Romero: "Sí, milagro no, pero proeza sí".

¿Acertó Rubiales recuperando a Luis Enrique como seleccionador destronando a Robert Moreno?

Jesús Gallego: "No sabemos lo que habría hecho Robert Moreno, pero llegar a la final de una Eurocopa pues sí. A Rubiales le gusta la figura del seleccionador, más que por otra cosa porque Rubiales es feliz".

¿Qué futbolista de la selección española se ha revalorizado más?

Mario Torrejón: "El hombre de la Eurocopa es Unai Simón. No me quiero olvidar como Ferran Torres y Pedri".

El buen ambiente reina en la Selección ¿Cuánto influye que no haya prácticamente vacas sagradas dentro del vestuario?

Antón Meana: "Influye bastante. Es una selección, había gente con vicios adquiridos y con poder de más".

¿Estás de acuerdo con Xavi?

Tala: "En parte, sí. Se condicionó que no estuviera primero, Ramos y después ningún jugador del Real Madrid. Incluso había aficionados del Real Madrid que preferían la Francia de Benzema o con la Portugal de Cristiano, a Hazard y compañía, antes de la Selección".

España está en semifinales, ¿Quién ha influido más: Sergio Ramos no estando convocado, Michael Oliver, el árbitro del Suiza-España, Mbappé al fallar el quinto de la tanda contra Suiza o Manolo el del Bombo?

Jordi Martí: "El fallo de Mbappé en el quinto penalti".

¿Deben los críticos pedir perdón a Luis Enrique?

Marcos López: "No, para nada".

Si España gana la Eurocopa, ¿Debe ser Pedri el MVP del torneo?

Lluís Flaquer: "Unai Simón y Busquets están por delante, si ahora Pedri se luce en semifinal y final podría ser un candidato a MVP, claro".

¿Es España la mejor selección de esta Eurocopa?

Pablo Pinto: "No, Inglaterra e Italia están por encima de España".

Bonus Track

A Ramos en el PSG le van a pagar 15 millones por temporada y va a firmar dos años. ¿Te parece un contrato propio de uno de los mejores centrales del mundo?

Talavera: "Si, y si se lo pagan bien merecido lo tiene".

Los centrales titulares del PSG esta temporada han sido Marquinhos y Kimpembe... ¿Podrían mandar al banquillo a Sergio Ramos?

Pablo Pinto: "Sergio Ramos en 2021 está al nivel de Marquinhos y Kimpembe".

Imagínate. Próxima temporada. Real Madrid-PSG en Champions y con el Bernabéu lleno. Marca Ramos ¿Cuántas probabilidades, de 0 a 100, hay de que se lo dedique a Florentino Pérez?

Jesús Gallego: "No, no lo creo. Le recibirá el Bernabéu con una ovación".

Dando por hecho que no llegará este verano, ¿Hay alguna posibilidad de que Al-Kelaifi renueve a Mbappé y Florentino se quede sin el fichaje más deseado por el madridismo?

Mario Torrejón: "Hay alguna posibilidad, que lo va a intentar hasta la muerte, que va a hacer una buena oferta, pero creo que Mbappé tiene la personalidad suficiente para aguantar y no renovar".

¿Envidias los esfuerzos que está haciendo el Barcelona para retener a Messi en comparación con los que hizo el Real Madrid por Sergio Ramos?

Antonio Romero: "No lo envidio, creo que el Real Madrid no lo ha hecho bien. El Barcelona lo está haciendo muy bien en hacer lo posible por retenerlo, sin saber cómo es ese contrato. Me parece muy mal que no haya intentado lo posible por retenerlo el Real Madrid".

¿Cuántas noches te has despertado con una pesadilla protagonizada por Messi marchándose del Barcelona?

Jordi Martí: "No, tengo pesadillas, pero lo que tengo que achacar es que el Barcelona y Messi deben informar públicamente de cuál es la situación".

Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto, Pjanic, Coutinho, Dembelé, Braithwaite ¿Debería el Barcelona dar la carta de libertad a estos jugadores para cuadrar las cuentas y poder inscribir a Messi?

Marcos López: "La estabilidad con estos jugadores no la das".

Mario Torrejón: "La carta de libertad es para aquellos jugadores que están deseando irse. No entra en la cabeza. No se pueden andar repartiendo la carta de libertad".

¿La Federación debería liberar a Pedri de ir a los Juegos Olímpicos?

Lluís Flaquer: "Hacer doblar a jugadores Eurocopa y Juegos Olímpicos me parece una salvajada".

Entre Rubiales y tú ¿Quién es más Flamenco y quién bachata? Dijiste con Yago que si España gana la Eurocopa, cantas la canción ¿Mantienes tú promesa?

Antón Meana: "Rubiales es más flamenco y yo más bachata. Mantengo la promesa".